Римский статут МУС направлен на ратификацию в парламент Армении

Правительство Армении сегодня направило Римский статут Международного уголовного суда на ратификацию парламента.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в правительстве страны.
Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.
Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. 24 марта 2023 года КС признал соответствующим Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС.
1 апреля вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Ереван может подписать с Москвой соглашение, чтобы Римский статут не наносил ущерба стратегическим отношениям между двумя странами. При этом в этом же месяце спикер парламента Ален Симонян высказался против быстрой ратификации Ереваном Римского статута, заявив, что этот шаг был бы неправильным по отношению к России.