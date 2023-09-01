Римский статут МУС направлен на ратификацию в парламент Армении

Правительство Армении сегодня направило Римский статут Международного уголовного суда на ратификацию парламента.

Правительство Армении сегодня направило Римский статут Международного уголовного суда на ратификацию парламента.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в правительстве страны.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.

Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. 24 марта 2023 года КС признал соответствующим Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС.

1 апреля вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Ереван может подписать с Москвой соглашение, чтобы Римский статут не наносил ущерба стратегическим отношениям между двумя странами. При этом в этом же месяце спикер парламента Ален Симонян высказался против быстрой ратификации Ереваном Римского статута, заявив, что этот шаг был бы неправильным по отношению к России.