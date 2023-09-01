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Римский статут МУС направлен на ратификацию в парламент Армении

Римский статут МУС направлен на ратификацию в парламент Армении Правительство Армении сегодня направило Римский статут Международного уголовного суда на ратификацию парламента.
В регионе
1 сентября 2023 г. 15:33
Римский статут МУС направлен на ратификацию в парламент Армении

Правительство Армении сегодня направило Римский статут Международного уголовного суда на ратификацию парламента.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в правительстве страны.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.

Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. 24 марта 2023 года КС признал соответствующим Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС.

1 апреля вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Ереван может подписать с Москвой соглашение, чтобы Римский статут не наносил ущерба стратегическим отношениям между двумя странами. При этом в этом же месяце спикер парламента Ален Симонян высказался против быстрой ратификации Ереваном Римского статута, заявив, что этот шаг был бы неправильным по отношению к России.

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