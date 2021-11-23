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МИД Ирана: Отношения с Азербайджаном вступили в новый этап

МИД Ирана: Отношения с Азербайджаном вступили в новый этап Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал визит вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева началом нового периода в ирано-азербайджанских отношениях.
В регионе
23 ноября 2021 г. 05:17
МИД Ирана: Отношения с Азербайджаном вступили в новый этап

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал визит вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева началом нового периода в ирано-азербайджанских отношениях.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", выступая на пресс-конференции, Хатибзаде отметил, что визит заместителя главы правительства Азербайджана был направлен на реализацию ранее согласованных проектов.

"Благодаря решительной позиции обеих сторон мы оставили позади нежелательное и бесполезное напряжение, развязанное через прессу. Отношения между Ираном и Азербайджаном вступили в новый этап, и данный визит послужил подтверждением этому. В ближайшее время будут продолжены взаимные визиты на различных уровнях", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке İran: “Azərbaycanla münasibətlər yeni mərhələyə qədəm qoyub”

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