МИД Ирана осудил вмешательство Франции в дела страны

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал неприемлемым вмешательство Франции во внутренние дела Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал неприемлемым вмешательство Франции во внутренние дела Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

"Путь диалога и дипломатии предпочтительнее", - сказал он.

Абдоллахян провел встречу с главой МИД Франции Катрин Колонна в кулуарах Багдадской конференции в Иордании. Глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил, что в ходе переговоров обсуждался пересмотр позиции Франции.

Ранее Колонна сообщила о вызове в министерство временного поверенного в делах Ирана в свете претензий Парижа к Тегерану.

Отметим, что 28 ноября Национальное собрание Франции приняло резолюцию, осуждающую "разгон ненасильственных демонстрантов" в Иране.