МИД Ирана осудил вмешательство Франции в дела страны

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал неприемлемым вмешательство Франции во внутренние дела Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.
"Путь диалога и дипломатии предпочтительнее", - сказал он.
Абдоллахян провел встречу с главой МИД Франции Катрин Колонна в кулуарах Багдадской конференции в Иордании. Глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил, что в ходе переговоров обсуждался пересмотр позиции Франции.
Ранее Колонна сообщила о вызове в министерство временного поверенного в делах Ирана в свете претензий Парижа к Тегерану.
Отметим, что 28 ноября Национальное собрание Франции приняло резолюцию, осуждающую "разгон ненасильственных демонстрантов" в Иране.