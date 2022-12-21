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МИД Ирана осудил вмешательство Франции в дела страны

МИД Ирана осудил вмешательство Франции в дела страны Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал неприемлемым вмешательство Франции во внутренние дела Ирана.
В регионе
21 декабря 2022 г. 17:47
МИД Ирана осудил вмешательство Франции в дела страны

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал неприемлемым вмешательство Франции во внутренние дела Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

"Путь диалога и дипломатии предпочтительнее", - сказал он.

Абдоллахян провел встречу с главой МИД Франции Катрин Колонна в кулуарах Багдадской конференции в Иордании. Глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил, что в ходе переговоров обсуждался пересмотр позиции Франции.

Ранее Колонна сообщила о вызове в министерство временного поверенного в делах Ирана в свете претензий Парижа к Тегерану.

Отметим, что 28 ноября Национальное собрание Франции приняло резолюцию, осуждающую "разгон ненасильственных демонстрантов" в Иране.

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