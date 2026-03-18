МИД Ирана назвал убийство Лариджани терактом

МИД Ирана назвал убийство секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани терактом.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

В связи с этим Иран призвал Совбез ООН и другие международные организации привлечь к ответственности причастных к убийству.

"Подобного рода теракты не только не подорвут железную волю иранской нации в вопросах сохранения безопасности и защиты национальных интересов, но и в разы увеличат решительность народа и официальных лиц к защите своей родины", - отмечается в заявлении.

Ранее иранские СМИ подтвердили гибель Лариджани. Вместе с ним также погибли его сын Мортаза Лариджани, а также глава службы охраны секретаря Высшего совета нацбезопасности Сардар Неджад. Сегодня ожидаются похороны.