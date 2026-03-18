İran XİN: Laricaninin öldürülməsi terror aktıdır
Region
- 18 mart, 2026
- 13:34
İran Xarici İşlər Nazirliyi ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricaninin öldürülməsini terror aktı adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-i XİN-in bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Bununla əlaqədar İran BMT Təhlükəsizlik Şurasını və digər beynəlxalq təşkilatları Laricaninin öldürülməsində əli olan şəxsləri məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıb.
"Bu cür terror aktları nəinki İran millətinin təhlükəsizliyin qorunması və milli maraqların müdafiəsi ilə bağlı dəmir iradəsini sarsıtmayacaq, həm də xalqın və rəsmilərin vətəni müdafiə etmək əzmini daha da artıracaq", - bəyanatda qeyd olunub.
14:25
Media: Sepah İranın məşhur futbolçusunu təhdid edirRegion
14:24
Kats İranın kəşfiyyat qurumunun rəhbəri İsmayıl Xətibin öldürüldüyünü bildiribDigər ölkələr
14:14
"Fənərbağça"nın keçmiş prezidentinin şirkəti Azərbaycanda nümayəndəlik yaradıbBiznes
14:13
Novruz və Ramazan bayramlarında 430 təcili tibbi yardım briqadası fəaliyyət göstərəcəkSağlamlıq
14:12
Papoyan: Ermənistan və Azərbaycan şirkətləri müəyyən bir malın tədarükünü müzakirə edirlərRegion
14:10
Babiş: Çexiya Rusiya hərbçilərinin Şengen ölkələrinə giriş qaydalarının sərtləşdirilməsi təşəbbüsünə qoşulubDigər ölkələr
14:07
Foto
Zaur Mikayılov Abşeronda vətəndaşlarla görüşübİnfrastruktur
14:05
Azərbaycanda 1,35 milyon manat nizamnamə kapitalı ilə yeni şirkət yaradılıbBiznes
14:04