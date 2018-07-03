МИД Австрии хочет выслать дипломата Ирана по подозрению в планировании теракта в Париже

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ МИД Австрии планирует выслать иранского дипломата, который мог планировать террористический акт против встречи представителей иранской оппозиции в Париже. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД Австрии.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в МИД поступил европейский ордер на арест дипломата. В этой связи МИД вызвал иранского посла, чтобы потребовать лишения сотрудника иранского посольства дипломатической неприкосновенности.

Французские правоохранительные органы задержали 30 июня троих подозреваемых в подготовке нападения во время встречи представителей иранской оппозиционной партии в городе Вильпент. В тот же день по данному делу в Бельгии была арестована пара выходцев из Ирана, которые также подозреваются в планировании этого нападения.