МИД Армении: Страна может стать полноправным участником коридора "Север-Юг"

Армения может стать полноправным участником международного транспортного коридора "Север-Юг" и других логистических проектов.

Армения может стать полноправным участником международного транспортного коридора "Север-Юг" и других логистических проектов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян в рамках конференции "Новые региональные реалии и "Перекресток мира".

"Правительство Армении отдает большее предпочтение сотрудничеству в рамках региональных и глобальных инициатив, таких как МТК "Север-Юг", МТК "Персидский залив-Черное море", а также программам развития ирано-индийской инициативы развития порта Чабахар", - сказал он.

По его словам, Армения прилагает усилия для развития инфраструктур в рамках инициативы по реализации проекта автомобильной магистрали "Север-Юг". Проект позволит Армении не только нарастить логистические мощности, но и стать полноправным участником МТК "Север-Юг" и иных инициатив.