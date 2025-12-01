МИД Армении: Мирзоян 2-3 декабря совершит визит в Брюссель
В регионе
- 01 декабря, 2025
- 15:21
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2–3 декабря совершит рабочий визит в Брюссель.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МИД Армении.
"2 декабря состоится шестое заседание Совета партнерства Армения–ЕС с участием делегации во главе с Мирзояном. По итогам обсуждений министр иностранных дел Армении, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос проведут совместную пресс-конференцию", - сказано в сообщении.
На 3 декабря запланировано выступление Мирзояна на втором саммите Форума гражданского общества "Восточного партнерства". Также в рамках визита предусмотрены двусторонние встречи.
Последние новости
15:21
МИД Армении: Мирзоян 2-3 декабря совершит визит в БрюссельВ регионе
15:20
Состоялось первое заседание Общественного совета при МинфинеФинансы
15:14
Зеленский и Макрон проводят переговоры в ПарижеВ регионе
15:13
Жертвами удара РФ по Днепру стали 3 человека, еще 15 пострадалоДругие страны
15:11
В Иране арестованы двое граждан Южной Кореи по подозрению в контрабандеДругие страны
15:08
"Грузинская мечта" подает в международный суд на телеканал BBCВ регионе
14:50
Глава МИД Северного Кипра: Позитивный подход Ильхама Алиева придает нам силыВнешняя политика
14:43
В отношении Али Керимли избрана мера пресечения в виде арестаВнутренняя политика
14:41