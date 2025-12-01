Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    МИД Армении: Мирзоян 2-3 декабря совершит визит в Брюссель

    • 01 декабря, 2025
    • 15:21
    МИД Армении: Мирзоян 2-3 декабря совершит визит в Брюссель

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2–3 декабря совершит рабочий визит в Брюссель.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МИД Армении.

    "2 декабря состоится шестое заседание Совета партнерства Армения–ЕС с участием делегации во главе с Мирзояном. По итогам обсуждений министр иностранных дел Армении, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос проведут совместную пресс-конференцию", - сказано в сообщении.

    На 3 декабря запланировано выступление Мирзояна на втором саммите Форума гражданского общества "Восточного партнерства". Также в рамках визита предусмотрены двусторонние встречи.

    Лента новостей