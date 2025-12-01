Mirzoyan dekabrın 2-3-də Brüsselə səfər edəcək
- 01 dekabr, 2025
- 15:34
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan dekabrın 2-3-də Brüsselə işgüzar səfər edəcək.
"Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
"Dekabrın 2-də Mirzoyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin iştirakı ilə Ermənistan–Aİ Tərəfdaşlıq Şurasının altıncı iclası keçiriləcək. Müzakirələrin yekunu üzrə Ermənistanın xarici işlər naziri, Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas və Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos birgə mətbuat konfransı keçirəcəklər", - məlumatda deyilir.
Dekabrın 3-də A.Mirzoyanın "Şərq tərəfdaşlığı" Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun ikinci sammitində çıxışı planlaşdırılır. Səfər çərçivəsində ikitərəfli görüşlər də nəzərdə tutulub.