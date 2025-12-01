İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Mirzoyan dekabrın 2-3-də Brüsselə səfər edəcək

    Region
    • 01 dekabr, 2025
    • 15:34
    Mirzoyan dekabrın 2-3-də Brüsselə səfər edəcək
    Ararat Mirzoyan

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan dekabrın 2-3-də Brüsselə işgüzar səfər edəcək.

    "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Dekabrın 2-də Mirzoyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin iştirakı ilə Ermənistan–Aİ Tərəfdaşlıq Şurasının altıncı iclası keçiriləcək. Müzakirələrin yekunu üzrə Ermənistanın xarici işlər naziri, Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas və Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos birgə mətbuat konfransı keçirəcəklər", - məlumatda deyilir.

    Dekabrın 3-də A.Mirzoyanın "Şərq tərəfdaşlığı" Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun ikinci sammitində çıxışı planlaşdırılır. Səfər çərçivəsində ikitərəfli görüşlər də nəzərdə tutulub.

    Ermənistan Ararat Mirzoyan Brüssel səfər
    МИД Армении: Мирзоян 2-3 декабря совершит визит в Брюссель
    Armenian Foreign Ministry: Mirzoyan to visit Brussels on December 2-3

    Son xəbərlər

    16:22

    Naxçıvan Ali Məclisinin Daxili Nizamnaməsinə dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    16:17
    Rəy

    "Soyuq müharibə"nin "yadigarı: QİÇS, neytron bombası, COVID-19 - ŞƏRH

    Analitika
    16:11

    Ramiz Mehdiyevin oğlu nazir müavini vəzifəsindən azad edilib

    Hadisə
    16:10

    "Azercell Telecom"dan qış kampaniyası!

    İKT
    16:07

    Qrant ayrılmış özəl bağçalara qeydiyyat başlayıb

    Elm və təhsil
    16:07

    İlham Əliyev Azərbaycanla Ruanda arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib

    Xarici siyasət
    16:03

    "Səbail"in kapitanı: "İnanırıq ki, Adil Şükürov komandanın gücünə güc qatacaq" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:02

    Adil Kərimli Ucarda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    15:58

    İndoneziyada təbii fəlakət qurbanlarının sayı 600-ə yaxınlaşıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti