Азербайджанские таможенники выявили незадекларированные товары в партии "детских игрушек"
Бизнес
- 27 декабря, 2025
- 11:50
Среди товаров, ввезенных в Азербайджан под видом детских игрушек, обнаружены незадекларированные товары различных наименований.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).
Согласно информации, на таможенном посту "Абшерон" Главного таможенного управления Баку в ходе досмотра товаров из Китая было выявлено нарушение таможенного законодательства. Как оказалось, в грузе, который был заявлен как "мягкие игрушки", содержались другие товары, не указанные в декларации.
В результате проверки были обнаружены незадекларированные предметы домашнего обихода, спортивные товары, канцелярские принадлежности и другие товары различных наименований.
По факту ведется расследование.
