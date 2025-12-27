Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Азербайджанские таможенники выявили незадекларированные товары в партии "детских игрушек"

    Бизнес
    • 27 декабря, 2025
    • 11:50
    Азербайджанские таможенники выявили незадекларированные товары в партии детских игрушек

    Среди товаров, ввезенных в Азербайджан под видом детских игрушек, обнаружены незадекларированные товары различных наименований.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

    Согласно информации, на таможенном посту "Абшерон" Главного таможенного управления Баку в ходе досмотра товаров из Китая было выявлено нарушение таможенного законодательства. Как оказалось, в грузе, который был заявлен как "мягкие игрушки", содержались другие товары, не указанные в декларации.

    В результате проверки были обнаружены незадекларированные предметы домашнего обихода, спортивные товары, канцелярские принадлежности и другие товары различных наименований.

    По факту ведется расследование.

    незадекларированные товары Госкомтаможня детские игрушки
    Фото
    Azərbaycan gömrükçüləri "Uşaq oyuncaqları" yükündən bəyan olunmayan mallar aşkar edib

    Последние новости

    12:27

    В Филадельфии отменены 500 рейсов из-за снежной бури

    Другие страны
    12:18

    Инам Керимов: В Азербайджане усовершенствована законодательная база в судебной сфере

    Внутренняя политика
    12:06
    Фото

    Тела погибших в авиакатастрофе в Турции ливийских генералов отправлены на родину

    В регионе
    11:50
    Фото

    Азербайджанские таможенники выявили незадекларированные товары в партии "детских игрушек"

    Бизнес
    11:50

    Скорость обращения азербайджанского маната в 2025 году несколько снизилась

    Финансы
    11:33
    Фото

    В Азербайджане проходит мероприятие по случаю Дня адвоката

    Внутренняя политика
    11:21

    В поселке Бина водитель грузовика сбил насмерть пешехода

    Происшествия
    11:11
    Видео

    МВД обратилось к гражданам, планирующим поездки на освобожденные территории в праздники

    Внутренняя политика
    10:57

    В Баку грузовик насмерть сбил подростка

    Происшествия
    Лента новостей