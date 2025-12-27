İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Azərbaycan gömrükçüləri "Uşaq oyuncaqları" yükündən bəyan olunmayan mallar aşkar edib

    Biznes
    • 27 dekabr, 2025
    • 10:07
    Azərbaycan gömrükçüləri Uşaq oyuncaqları yükündən bəyan olunmayan mallar aşkar edib

    Azərbaycana "Uşaq oyuncaqları" adı altında gətirilən malların içindən bəyan olunmayan müxtəlif adda məhsullar aşkar edilib.

    "Report" bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Komitənin Bakı Baş Gömrük İdarəsinin "Abşeron" gömrük postunda Çindən gətirilən yüklərə gömrük baxışı zamanı gömrük bəyannaməsində "yumşaq oyuncaq" kimi qeyd edilən yükün içərisində faktiki olaraq gömrük qanunvericiliyi pozulmaqla digər malların gətirildiyi müəyyən olunub.

    Nəzarət və eyniləşdirmə prosedurları zamanı gömrük orqanına bəyan edilməyən müxtəlif adda məişət əşyaları, idman malları, dəftərxana ləvazimatları və digər məhsullar aşkar edilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Dövlət Gömrük Komitəsi bəyan olunmayan mallar

    Son xəbərlər

    11:00

    "Real" yay transfer dönəmində heyətini gücləndirmək üçün müdafiəçi axtarışlarına başlayıb

    Futbol
    10:59

    KİV: İranla Şimali Koreya arasında şübhəli maliyyə əməliyyatları aşkarlanıb

    Region
    10:50

    Dağlıq rayonlarda 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:41

    Vilayət Eyvazov Qubada vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcək

    Daxili siyasət
    10:39

    Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında hücumları nəticəsində 5 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    10:38
    Foto

    Azərbaycan millisinin üzvləri uşaq sığınacağını ziyarət ediblər

    Futbol
    10:36
    Foto

    Astanada Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    10:35

    "AzeLab"ın rəhbərliyi dəyişib

    Biznes
    10:29

    "Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu"na yeni direktor təyin edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti