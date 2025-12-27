Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В поселке Бина водитель грузовика сбил насмерть пешехода

    Происшествия
    • 27 декабря, 2025
    • 11:21
    В поселке Бина водитель грузовика сбил насмерть пешехода

    В поселке Бина Хазарского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

    Как сообщает Report, водитель грузовика марки ZİL-30 Бадалов Ализаман Эльман оглу, двигаясь задним ходом, сбил пешехода Шихалиеву Егяну Рафиг гызы.

    От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

    По факту возбуждено уголовное дело.

