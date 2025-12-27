В поселке Бина водитель грузовика сбил насмерть пешехода
Происшествия
- 27 декабря, 2025
- 11:21
В поселке Бина Хазарского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает Report, водитель грузовика марки ZİL-30 Бадалов Ализаман Эльман оглу, двигаясь задним ходом, сбил пешехода Шихалиеву Егяну Рафиг гызы.
От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.
По факту возбуждено уголовное дело.
Последние новости
12:27
В Филадельфии отменены 500 рейсов из-за снежной буриДругие страны
12:18
Инам Керимов: В Азербайджане усовершенствована законодательная база в судебной сфереВнутренняя политика
12:06
Фото
Тела погибших в авиакатастрофе в Турции ливийских генералов отправлены на родинуВ регионе
11:50
Фото
Азербайджанские таможенники выявили незадекларированные товары в партии "детских игрушек"Бизнес
11:50
Скорость обращения азербайджанского маната в 2025 году несколько снизиласьФинансы
11:33
Фото
В Азербайджане проходит мероприятие по случаю Дня адвокатаВнутренняя политика
11:21
В поселке Бина водитель грузовика сбил насмерть пешеходаПроисшествия
11:11
Видео
МВД обратилось к гражданам, планирующим поездки на освобожденные территории в праздникиВнутренняя политика
10:57