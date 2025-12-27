İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Binədə "Zil" sürücüsü qəza törədib, ölən var

    Hadisə
    • 27 dekabr, 2025
    • 10:26
    Binədə Zil sürücüsü qəza törədib, ölən var

    Binə qəsəbəsində "Zil" sürücüsü qəza törədib, ölən var.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Bakının Xəzər rayonunda qeydə alınıb.

    Belə ki, Əlizaman Elman oğlu Bədəlov idarə etdiyi "ZİL 30" markalı yük avtomobilini arxaya doğru hərəkət etdirərkən piyada Yeganə Rafiq qızı Şıxəliyevanı vurub.

    Piyada aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Binə piyadavurma Ölüm yol-nəqliyyat hadisəsi

