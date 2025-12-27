Binədə "Zil" sürücüsü qəza törədib, ölən var
Hadisə
- 27 dekabr, 2025
- 10:26
Binə qəsəbəsində "Zil" sürücüsü qəza törədib, ölən var.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Bakının Xəzər rayonunda qeydə alınıb.
Belə ki, Əlizaman Elman oğlu Bədəlov idarə etdiyi "ZİL 30" markalı yük avtomobilini arxaya doğru hərəkət etdirərkən piyada Yeganə Rafiq qızı Şıxəliyevanı vurub.
Piyada aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
Son xəbərlər
11:00
"Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə mərasim keçirilirDaxili siyasət
11:00
"Real" yay transfer dönəmində heyətini gücləndirmək üçün müdafiəçi axtarışlarına başlayıbFutbol
10:59
KİV: İranla Şimali Koreya arasında şübhəli maliyyə əməliyyatları aşkarlanıbRegion
10:50
Dağlıq rayonlarda 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
10:41
Vilayət Eyvazov Qubada vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcəkDaxili siyasət
10:39
Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında hücumları nəticəsində 5 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
10:38
Foto
Azərbaycan millisinin üzvləri uşaq sığınacağını ziyarət ediblərFutbol
10:36
Foto
Astanada Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü qeyd edilibXarici siyasət
10:35