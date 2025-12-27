Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Скорость обращения азербайджанского маната в 2025 году несколько снизилась

    Финансы
    • 27 декабря, 2025
    • 11:50
    Скорость обращения азербайджанского маната на 1 декабря 2025 года составила 3,38 пункта.

    Как сообщает издание Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,07 пункта меньше, чем на 1 ноября текущего года, на 0,07 пункта меньше показателя на начало года и на 0,19 пункта меньше, чем на 1 декабря 2024 года.

    Согласно статистике ЦБА, минимальное значение скорости обращения маната за последние 20 лет было зафиксировано в январе 2015 года (перед девальвацией в феврале), и составило 2,68 пункта. Максимальный показатель отмечался в 2005 году - 15,72 пункта.

