Скорость обращения азербайджанского маната в 2025 году несколько снизилась
Финансы
- 27 декабря, 2025
- 11:50
Скорость обращения азербайджанского маната на 1 декабря 2025 года составила 3,38 пункта.
Как сообщает издание Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,07 пункта меньше, чем на 1 ноября текущего года, на 0,07 пункта меньше показателя на начало года и на 0,19 пункта меньше, чем на 1 декабря 2024 года.
Согласно статистике ЦБА, минимальное значение скорости обращения маната за последние 20 лет было зафиксировано в январе 2015 года (перед девальвацией в феврале), и составило 2,68 пункта. Максимальный показатель отмечался в 2005 году - 15,72 пункта.
