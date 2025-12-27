Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıb
Maliyyə
- 27 dekabr, 2025
- 11:14
Bu il dekabrın 1-nə Azərbaycanın milli valyutası - manatın dövretmə sürəti 3,38 bənd təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, noyabrın 1-i ilə müqayisədə 0,07 bənd az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,07 bənd az, ötən il dekabrın 1-nə nisbətən isə 0,19 bənd azdır.
AMB-nin statistikasına əsasən, manatın dövretmə sürətinin son 20 il ərzində ən aşağı həddi 2015-ci ilin yanvar ayının yekununda, yəni son illərin ilk devalvasiyası ərəfəsində qeydə alınıb və 2,68 bənd təşkil edib. Bu göstəricinin ən yüksək həddi isə 2005-ci ildə (15,72 bənd) qeydə alınıb.
