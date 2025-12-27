МВД обратилось к гражданам, планирующим поездки на освобожденные территории в праздники

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана призвало граждан, которые планируют в праздничные дни посетить освобожденные территории, строго соблюдать установленные правила безопасности.

Как сообщили Report в МВД, свободный и беспрепятственный въезд в эти районы разрешен только лицам, получившим разрешение на специальном портале.

"Путешествующие обязаны следовать инструкциям, предоставляемым на временных полицейских постах, и передвигаться исключительно по заранее определенным маршрутам", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Гражданам также напомнили о необходимости воздерживаться от посещения зон, не предназначенных для отдыха, а также от перевозки легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов.

В МВД отметили, что соблюдение этих требований необходимо для защиты жизни и здоровья людей, а также обеспечения общей безопасности на освобожденных территориях.