    Совет партнерства ЕС-Армения пройдет на следующей неделе

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 14:38
    Шестое заседание Совета партнерства ЕС-Армения пройдет 2 декабря в Брюсселе.

    Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Совет ЕС.

    Стороны обсудят региональные и международные события, в том числе мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, а также сотрудничество в области безопасности и обороны.

    "На встрече будут рассмотрены ключевые аспекты отношений между ЕС и Арменией с акцентом на реализацию Соглашения о партнерстве между ЕС и Арменией (CEPA) и пересмотренной "дорожной карты", а также вопросы миграции, мобильности и либерализации визового режима, экономического и прочего сотрудничества", - отмечается в информации.

    Со стороны Армении в заседании примет участие делегация во главе министром иностранных дел Араратом Мирзояном, со стороны ЕС - верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в качестве главы делегации, а также комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

    Avropa İttifaqı-Ermənistan Tərəfdaşlıq Şurasının iclası gələn həftə keçiriləcək

    Лента новостей