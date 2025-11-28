Совет партнерства ЕС-Армения пройдет на следующей неделе

Шестое заседание Совета партнерства ЕС-Армения пройдет 2 декабря в Брюсселе.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Совет ЕС.

Стороны обсудят региональные и международные события, в том числе мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, а также сотрудничество в области безопасности и обороны.

"На встрече будут рассмотрены ключевые аспекты отношений между ЕС и Арменией с акцентом на реализацию Соглашения о партнерстве между ЕС и Арменией (CEPA) и пересмотренной "дорожной карты", а также вопросы миграции, мобильности и либерализации визового режима, экономического и прочего сотрудничества", - отмечается в информации.

Со стороны Армении в заседании примет участие делегация во главе министром иностранных дел Араратом Мирзояном, со стороны ЕС - верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в качестве главы делегации, а также комиссар по вопросам расширения Марта Кос.