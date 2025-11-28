Avropa İttifaqı-Ermənistan Tərəfdaşlıq Şurasının iclası gələn həftə keçiriləcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 28 noyabr, 2025
    • 14:44
    Avropa İttifaqı-Ermənistan Tərəfdaşlıq Şurasının altıncı iclası dekabrın 2-də Brüsseldə keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"un Avropa bürosu Aİ Şurasına istinadən xəbər verir.

    Tərəflər regional və beynəlxalq hadisələri, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini, təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər.

    "İclasda Aİ və Ermənistan arasında münasibətlərin əsas aspektləri, miqrasiya, mobillik və viza rejiminin liberallaşdırılması, iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri nəzərdən keçiriləcək", - məlumatda qeyd olunur.

    Ermənistan tərəfdən iclasda xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanın, Aİ tərəfdən isə xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndə Kaya Kallasın başçıqlıq etdiyi nümayəndə heyətləri, həmçinin genişlənmə üzrə komissar Marta Kos iştirak edəcək.

    Совет партнерства ЕС-Армения пройдет на следующей неделе

