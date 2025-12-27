Тела погибших в авиакатастрофе в Турции ливийских генералов отправлены на родину

В Анкаре прошла церемония прощания с высокопоставленными представителями вооруженных сил Ливии, погибшими в результате крушения бизнес-джета Falcon 50 вскоре после вылета из аэропорта турецкой столицы.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

После траурных мероприятий, проходивших с участием министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера и начальника Генштаба Сельджука Байрактароглу, тела генералов были отправлены в Ливию.

Напомним, что самолет Falcon 50, следовавший 23 декабря из Анкары в Триполи, потерпел крушение в районе Хаймана на юге Анкары. В результате катастрофы погибли начальник Генштаба ВС Ливии Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад и еще несколько генералов.