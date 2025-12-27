İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Türkiyədə təyyarə qəzasında həlak olan generalların nəşi Liviyaya yola salınıb

    Region
    • 27 dekabr, 2025
    • 11:29
    Türkiyədə təyyarə qəzasında həlak olan generalların nəşi Liviyaya yola salınıb

    Türkiyədə təyyarə qəzasında həlak olan Liviya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi Məhəmməd Əli Əhməd əl-Həddad və digər generallar üçün Ankarada vida mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Ankara vilayətinin Haymana rayonunda dekabrın 23-də qəzaya uğrayan təyyarədə olan Liviya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi, ordu generalı Məhəmməd Əli Əhməd əl-Həddad, Liviya Quru Qoşunlarının komandanı, korpus generalı Futuri Qribel, Liviya Hərbi zavodlarının direktoru, briqada generalı Mahmud Cuma əl-Giteviy, Liviya Baş Qərargah rəisinin müşaviri Məhəmməd Əssavi və fotoqraf Məhəmməd Ömər Əhməd Məhcub üçün vida mərasimi təşkil olunub.

    Mürted Hava Meydanı Komandanlığında keçirilən mərasimdə Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər, Baş Qərargahın rəisi Səlcuq Bayraktaroğlu, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Ərcüment Tatlıoğlu, Quru Qoşunlarının komandanı Metin Tokel, nazir müavinləri Alpaslan Kavaklıoğlu və Salih Ayhan iştirak edib.

    Qeyd edək ki, dekabrın 23-də göyərtəsində Liviya Baş Qərargah rəisinin də olduğu, Ankara Esenboğa hava limanından Liviyanın Tripoli şəhərinə doğru uçan "9H-DFJ" nömrəli "Falcon 50" təyyarəsi Haymana yaxınlığında qəzaya uğrayıb.

    Türkiyə Liviya Təyyarə qəzası general

    Son xəbərlər

    11:37

    Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 20 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:36

    DİN: Ötən gün 30 cinayətin üstü açılıb, 25 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:33

    Argentina Futbol Assosiasiyasının prezidenti sosial ödənişləri ödəməməkdə ittiham edilib

    Futbol
    11:29
    Foto

    Türkiyədə təyyarə qəzasında həlak olan generalların nəşi Liviyaya yola salınıb

    Region
    11:27
    Foto
    Video

    Qazaxda maye qazdoldurma məntəqəsinin istismarı dayandırılıb

    Daxili siyasət
    11:24

    Vyetnamda avtobus qəzaya uğrayıb, azı 7 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:14

    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıb

    Maliyyə
    11:00
    Foto

    "Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə mərasim keçirilir

    Daxili siyasət
    11:00

    "Real" yay transfer dönəmində heyətini gücləndirmək üçün müdafiəçi axtarışlarına başlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti