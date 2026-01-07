İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi qarşıdakı iki matçda meydana çıxa bilməyəcək

    Futbol
    • 07 yanvar, 2026
    • 17:55
    Bavariyanın yarımmüdafiəçisi qarşıdakı iki matçda meydana çıxa bilməyəcək

    Almaniyanın "Bavariya" klubunun yarımmüdafiəçisi Yozua Kimmix qarşıdakı iki matçda meydana çıxa bilməyəcək.

    "Report" "Kicker"ə istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı almaniyalı futbolçu Bundesliqada "Volfsburq" və "Köln"ə qarşı oyunları buraxacaq.

    Buna səbəb Kimmixin noyabrda Almaniya millisinin düşərgəsində zədə almasıdır. Onun topuğunda problemlər yaşadığı, "Bavariya"nın riskə yol vermək istəmədiyi bildirilib.

    O, yalnız tam sağaldıqdan sonra komandaya qoşulacaq. Futbolçu zədə səbəbindən ötən ilin dekabrında "Haydenhaym"a qarşı sonuncu matçı da buraxmaq məcburiyyətində qalmışdı.

    Qeyd edək ki, Y.Kimmix cari mövsümdə bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 23 oyunda 1 qol və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

