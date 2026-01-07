"Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi qarşıdakı iki matçda meydana çıxa bilməyəcək
Futbol
- 07 yanvar, 2026
- 17:55
Almaniyanın "Bavariya" klubunun yarımmüdafiəçisi Yozua Kimmix qarşıdakı iki matçda meydana çıxa bilməyəcək.
"Report" "Kicker"ə istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı almaniyalı futbolçu Bundesliqada "Volfsburq" və "Köln"ə qarşı oyunları buraxacaq.
Buna səbəb Kimmixin noyabrda Almaniya millisinin düşərgəsində zədə almasıdır. Onun topuğunda problemlər yaşadığı, "Bavariya"nın riskə yol vermək istəmədiyi bildirilib.
O, yalnız tam sağaldıqdan sonra komandaya qoşulacaq. Futbolçu zədə səbəbindən ötən ilin dekabrında "Haydenhaym"a qarşı sonuncu matçı da buraxmaq məcburiyyətində qalmışdı.
Qeyd edək ki, Y.Kimmix cari mövsümdə bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 23 oyunda 1 qol və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
18:35
Saray qəsəbəsində 2-ci sinif şagirdi dəm qazından boğularaq ölübHadisə
18:30
Finlandiya sualtı kabelin zədələnməsi işi çərçivəsində quru yük gəmisini saxlayıbDigər ölkələr
18:28
"İmişli" futbolçusunun müqaviləsinə qarşılıqlı şəkildə xitam veribFutbol
18:18
Foto
Biləcəridə iki küçənin kəsişməsində yol hərəkəti yenidən təşkil olunubİnfrastruktur
18:09
"Qəbələ" nigeriyalı hücumçunun transferini açıqlayıbFutbol
18:08
OPEC 4 ölkənin yüksək hasilata görə yenilənmiş kompensasiya planlarını təqdim edibEnergetika
18:03
Zelenski Trampla yeni görüşünün anonsunu elan edibRegion
18:03
"AzərEnerji" "ACWA Power" ilə "Xızı-Abşeron" KES-in enerjisistemə qoşulmasını müzakirə edibEnergetika
17:59