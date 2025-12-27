Завсектором АП: Сегодня азербайджанская адвокатура отвечает современным вызовам

Сегодня азербайджанская адвокатура отвечает современным вызовам.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором вопросов оказания правовых услуг Отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Гасан Багиров на церемонии принесения присяги и награждения адвокатов по случаю их профессионального праздника.

По его словам, сфера адвокатуры в Азербайджане прошла большой путь развития.

"В Азербайджане эта сфера развивается. Мы уже можем видеть квалифицированные кадры в этой области. В последние годы количество таких кадров также растет", - сказал Багиров.