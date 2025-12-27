Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Завсектором АП: Сегодня азербайджанская адвокатура отвечает современным вызовам

    Внутренняя политика
    • 27 декабря, 2025
    • 12:41
    Сегодня азербайджанская адвокатура отвечает современным вызовам.

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором вопросов оказания правовых услуг Отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Гасан Багиров на церемонии принесения присяги и награждения адвокатов по случаю их профессионального праздника.

    По его словам, сфера адвокатуры в Азербайджане прошла большой путь развития.

    "В Азербайджане эта сфера развивается. Мы уже можем видеть квалифицированные кадры в этой области. В последние годы количество таких кадров также растет", - сказал Багиров.

    Гасан Багиров День адвоката адвокатура награждение
    PA-nın sektor müdiri: Bu gün Azərbaycan vəkilliyi müasir çağırışlara cavab verir
    Azerbaijan's legal profession meets modern challenges, official says

    Лента новостей