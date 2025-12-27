Завсектором АП: Сегодня азербайджанская адвокатура отвечает современным вызовам
Внутренняя политика
- 27 декабря, 2025
- 12:41
Сегодня азербайджанская адвокатура отвечает современным вызовам.
Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором вопросов оказания правовых услуг Отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Гасан Багиров на церемонии принесения присяги и награждения адвокатов по случаю их профессионального праздника.
По его словам, сфера адвокатуры в Азербайджане прошла большой путь развития.
"В Азербайджане эта сфера развивается. Мы уже можем видеть квалифицированные кадры в этой области. В последние годы количество таких кадров также растет", - сказал Багиров.
Последние новости
13:52
Фото
В Азербайджане прошло мероприятие по случаю Дня адвоката - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:44
Новое административное здание Коллегии адвокатов введут в эксплуатацию в 2026 годуВнутренняя политика
13:33
Фото
По инициативе Лейлы Алиевой в Мингячевире прошло новогоднее празднество для детейСоциальная защита
13:31
Семья из Испании пропала без вести в Индонезии в результате непогодыДругие страны
13:24
Генпрокурор: В Азербайджане наблюдается значительный прогресс в развитии адвокатурыДругие
13:19
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветерЭкология
13:10
Зеленский: За последние сутки Россия запустила 500 дронов и 40 ракет по КиевуДругие страны
13:07
В Азербайджане за сутки задержано 20 человек за продажу пиротехнических средствПроисшествия
13:05