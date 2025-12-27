PA-nın sektor müdiri: Bu gün Azərbaycan vəkilliyi müasir çağırışlara cavab verir
Daxili siyasət
- 27 dekabr, 2025
- 11:57
Bu gün Azərbaycan vəkilliyi müasir çağırışlara cavab verir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident Administrasiyasının Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin hüquqi xidmətlərin göstərilməsi məsələləri sektorunun müdiri Həsən Bağırov "Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə keçirilən andiçmə və təltifolunma mərasimində deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda vəkillik sahəsi böyük inkişaf yolu keçib:
"Azərbaycanda bu sahə inkişaf etməkdədir. Biz artıq bu sahədə ixtisaslı kadrları görə bilirik. Son illərdə bu kadrların sayı da artmaqdadır".
