Инам Керимов: В Азербайджане усовершенствована законодательная база в судебной сфере

В Азербайджане за последние годы усовершенствована законодательная база в судебной сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов на церемонии принесения присяги и награждения адвокатов по случаю их профессионального праздника.

Он отметил, что справедливое судебное разбирательство достигается как за счет независимого и беспристрастного суда, так и благодаря профессиональной, принципиальной и ответственной деятельности адвокатов.

"Поэтому в Азербайджане за последние годы усовершенствована законодательная база в судебной сфере, расширены полномочия Судебно-правового совета, создан Комитет по оценке судей, упрощены механизмы отбора кандидатов в судьи", - сказал Керимов.