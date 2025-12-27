Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Инам Керимов: В Азербайджане усовершенствована законодательная база в судебной сфере

    Внутренняя политика
    • 27 декабря, 2025
    • 12:18
    Инам Керимов: В Азербайджане усовершенствована законодательная база в судебной сфере

    В Азербайджане за последние годы усовершенствована законодательная база в судебной сфере.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов на церемонии принесения присяги и награждения адвокатов по случаю их профессионального праздника.

    Он отметил, что справедливое судебное разбирательство достигается как за счет независимого и беспристрастного суда, так и благодаря профессиональной, принципиальной и ответственной деятельности адвокатов.

    "Поэтому в Азербайджане за последние годы усовершенствована законодательная база в судебной сфере, расширены полномочия Судебно-правового совета, создан Комитет по оценке судей, упрощены механизмы отбора кандидатов в судьи", - сказал Керимов.

