Инам Керимов: В Азербайджане усовершенствована законодательная база в судебной сфере
Внутренняя политика
- 27 декабря, 2025
- 12:18
В Азербайджане за последние годы усовершенствована законодательная база в судебной сфере.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов на церемонии принесения присяги и награждения адвокатов по случаю их профессионального праздника.
Он отметил, что справедливое судебное разбирательство достигается как за счет независимого и беспристрастного суда, так и благодаря профессиональной, принципиальной и ответственной деятельности адвокатов.
"Поэтому в Азербайджане за последние годы усовершенствована законодательная база в судебной сфере, расширены полномочия Судебно-правового совета, создан Комитет по оценке судей, упрощены механизмы отбора кандидатов в судьи", - сказал Керимов.
