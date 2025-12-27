В Филадельфии отменены 500 рейсов из-за снежной бури
Другие страны
- 27 декабря, 2025
- 12:27
Международный аэропорт Филадельфии (штат Пенсильвания, США) отменил более 500 рейсов из-за снежной бури.
Как сообщает Report со ссылкой на западные СМИ, неблагоприятные погодные условия затронули также соседние штаты - Нью-Джерси и Нью-Йорк.
По данным СМИ, только в пятницу снежная буря в северной части Западного побережья США привела к отмене более 1500 рейсов.
Последние новости
13:52
Фото
В Азербайджане прошло мероприятие по случаю Дня адвоката - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:44
Новое административное здание Коллегии адвокатов введут в эксплуатацию в 2026 годуВнутренняя политика
13:33
Фото
По инициативе Лейлы Алиевой в Мингячевире прошло новогоднее празднество для детейСоциальная защита
13:31
Семья из Испании пропала без вести в Индонезии в результате непогодыДругие страны
13:24
Генпрокурор: В Азербайджане наблюдается значительный прогресс в развитии адвокатурыДругие
13:19
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветерЭкология
13:10
Зеленский: За последние сутки Россия запустила 500 дронов и 40 ракет по КиевуДругие страны
13:07
В Азербайджане за сутки задержано 20 человек за продажу пиротехнических средствПроисшествия
13:05