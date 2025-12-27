Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Филадельфии отменены 500 рейсов из-за снежной бури

    • 27 декабря, 2025
    • 12:27
    В Филадельфии отменены 500 рейсов из-за снежной бури

    Международный аэропорт Филадельфии (штат Пенсильвания, США) отменил более 500 рейсов из-за снежной бури.

    Как сообщает Report со ссылкой на западные СМИ, неблагоприятные погодные условия затронули также соседние штаты - Нью-Джерси и Нью-Йорк.

    По данным СМИ, только в пятницу снежная буря в северной части Западного побережья США привела к отмене более 1500 рейсов.

