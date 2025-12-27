İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Filadelfiyada qar fırtınası səbəbindən 500 aviareys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    • 27 dekabr, 2025
    • 12:42
    Filadelfiyada qar fırtınası səbəbindən 500 aviareys ləğv edilib

    Filadelfiyanın Beynəlxalq Hava Limanı (Pensilvaniya ştatı, ABŞ) qar fırtınası səbəbindən 500-dən çox reysi ləğv edib.

    "Report"un qərb KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, əlverişsiz hava şəraiti qonşu Nyu-Cersi və Nyu-York ştatlarını da əhatə edib.

    Məlumata görə, təkcə ötən gün ABŞ-nin Qərb sahilinin şimal hissəsində qar fırtınası 1 500-dən çox reysin ləğvinə səbəb olub.

    Filadelfiya Pensilvaniya ştatı Qar Fırtınası reys
    В Филадельфии отменены 500 рейсов из-за снежной бури

    Son xəbərlər

    13:06
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Mingəçevirdə uşaqlar üçün Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    13:00

    Kliçko: Rusiyanın endirdiyi zərbələr nəticəsində Kiyevdə yaralananların sayı 22-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:53

    Gələn il "Vəkil evi" - Vəkillər Kollegiyasının yeni inzibati binasının açılışı olacaq

    Daxili siyasət
    12:47
    Foto

    Samur çayının suyunun bölünməsi üzrə Birgə Komissiyanın iclası keçirilib

    İnfrastruktur
    12:46

    Norveçli idmançıların hipoksik maskalardan istifadəsi qadağan olunub

    Fərdi
    12:42

    Filadelfiyada qar fırtınası səbəbindən 500 aviareys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    12:41
    Foto

    Xankəndidə "Kənddən şəhərə" yarmarkası keçirilir

    ASK
    12:40

    Sabah Bakıda yağış və sulu qar yağacaq, güclü külək əsəcək

    Ekologiya
    12:37
    Foto

    Ankara Musiqi və İncəsənət Universitetinə Azərbaycanla bağlı kitablar hədiyyə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti