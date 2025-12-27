Filadelfiyada qar fırtınası səbəbindən 500 aviareys ləğv edilib
Filadelfiyanın Beynəlxalq Hava Limanı (Pensilvaniya ştatı, ABŞ) qar fırtınası səbəbindən 500-dən çox reysi ləğv edib.
"Report"un qərb KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, əlverişsiz hava şəraiti qonşu Nyu-Cersi və Nyu-York ştatlarını da əhatə edib.
Məlumata görə, təkcə ötən gün ABŞ-nin Qərb sahilinin şimal hissəsində qar fırtınası 1 500-dən çox reysin ləğvinə səbəb olub.
