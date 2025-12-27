В Азербайджане проходит мероприятие по случаю Дня адвоката

В Азербайджане проходит мероприятие, приуроченное ко Дню адвоката, который ежегодно отмечается 28 декабря.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия проводится принесение присяги новыми членами Коллегии адвокатов, а также награждение отличившихся в профессиональной деятельности.

В церемонии принимают участие председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, генеральный прокурор Кямран Алиев, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, заведующий сектором вопросов оказания правовых услуг Отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Гасан Багиров, руководители адвокатских структур, правозащитники и представители СМИ.