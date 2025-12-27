Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Азербайджане проходит мероприятие по случаю Дня адвоката

    Внутренняя политика
    • 27 декабря, 2025
    • 11:33
    В Азербайджане проходит мероприятие по случаю Дня адвоката

    В Азербайджане проходит мероприятие, приуроченное ко Дню адвоката, который ежегодно отмечается 28 декабря.

    Как сообщает Report, в рамках мероприятия проводится принесение присяги новыми членами Коллегии адвокатов, а также награждение отличившихся в профессиональной деятельности.

    В церемонии принимают участие председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, генеральный прокурор Кямран Алиев, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, заведующий сектором вопросов оказания правовых услуг Отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Гасан Багиров, руководители адвокатских структур, правозащитники и представители СМИ.

    День адвоката Коллегия адвокатов Инам Керимов Кямран Алиев
    Фото
    "Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə mərasim keçirilir

