В Азербайджане проходит мероприятие по случаю Дня адвоката
Внутренняя политика
- 27 декабря, 2025
- 11:33
В Азербайджане проходит мероприятие, приуроченное ко Дню адвоката, который ежегодно отмечается 28 декабря.
Как сообщает Report, в рамках мероприятия проводится принесение присяги новыми членами Коллегии адвокатов, а также награждение отличившихся в профессиональной деятельности.
В церемонии принимают участие председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, генеральный прокурор Кямран Алиев, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, заведующий сектором вопросов оказания правовых услуг Отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Гасан Багиров, руководители адвокатских структур, правозащитники и представители СМИ.
Последние новости
12:27
В Филадельфии отменены 500 рейсов из-за снежной буриДругие страны
12:18
Инам Керимов: В Азербайджане усовершенствована законодательная база в судебной сфереВнутренняя политика
12:06
Фото
Тела погибших в авиакатастрофе в Турции ливийских генералов отправлены на родинуВ регионе
11:50
Фото
Азербайджанские таможенники выявили незадекларированные товары в партии "детских игрушек"Бизнес
11:50
Скорость обращения азербайджанского маната в 2025 году несколько снизиласьФинансы
11:33
Фото
В Азербайджане проходит мероприятие по случаю Дня адвокатаВнутренняя политика
11:21
В поселке Бина водитель грузовика сбил насмерть пешеходаПроисшествия
11:11
Видео
МВД обратилось к гражданам, планирующим поездки на освобожденные территории в праздникиВнутренняя политика
10:57