    "Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə mərasim keçirilir

    Daxili siyasət
    • 27 dekabr, 2025
    • 11:00
    Vəkil Günü peşə bayramı münasibətilə mərasim keçirilir

    Vəkillər Kollegiyasının (VK) üzvlüyünə yeni qəbul olunan vəkillərin andiçmə və peşə fəaliyyəti dövründə fərqlənənlərin təltifolunma mərasimi keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir hər il dekabrın 28-də Azərbaycanda "Vəkil Günü" kimi qeyd edilən peşə bayramına həsr olunub.

    Mərasimdə Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi ilə yanaşı, Baş prokuror Kamran Əliyev, Ali Məhkəmənin və Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov, Prezident Administrasiyasının Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin Hüquqi xidmətlərin göstərilməsi məsələləri sektorunun müdiri Həsən Bağırov, vəkil qurumlarının rəhbərləri, hüquq müdafiəçiləri, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edirlər.

