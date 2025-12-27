"Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə mərasim keçirilir
Daxili siyasət
- 27 dekabr, 2025
- 11:00
Vəkillər Kollegiyasının (VK) üzvlüyünə yeni qəbul olunan vəkillərin andiçmə və peşə fəaliyyəti dövründə fərqlənənlərin təltifolunma mərasimi keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, tədbir hər il dekabrın 28-də Azərbaycanda "Vəkil Günü" kimi qeyd edilən peşə bayramına həsr olunub.
Mərasimdə Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi ilə yanaşı, Baş prokuror Kamran Əliyev, Ali Məhkəmənin və Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov, Prezident Administrasiyasının Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin Hüquqi xidmətlərin göstərilməsi məsələləri sektorunun müdiri Həsən Bağırov, vəkil qurumlarının rəhbərləri, hüquq müdafiəçiləri, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edirlər.
Son xəbərlər
11:37
Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 20 nəfər saxlanılıbHadisə
11:36
DİN: Ötən gün 30 cinayətin üstü açılıb, 25 nəfər saxlanılıbHadisə
11:33
Argentina Futbol Assosiasiyasının prezidenti sosial ödənişləri ödəməməkdə ittiham edilibFutbol
11:29
Foto
Türkiyədə təyyarə qəzasında həlak olan generalların nəşi Liviyaya yola salınıbRegion
11:27
Foto
Video
Qazaxda maye qazdoldurma məntəqəsinin istismarı dayandırılıbDaxili siyasət
11:24
Vyetnamda avtobus qəzaya uğrayıb, azı 7 nəfər ölübDigər ölkələr
11:14
Azərbaycan manatının dövretmə sürəti azalıbMaliyyə
11:00
Foto
"Vəkil Günü" peşə bayramı münasibətilə mərasim keçirilirDaxili siyasət
11:00