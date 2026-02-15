İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Vuçiç: Azərbaycan və Serbiya kənd təsərrüfatı məhsullarının mübadiləsini müzakirə edib

    • 15 fevral, 2026
    • 17:56
    Vuçiç: Azərbaycan və Serbiya kənd təsərrüfatı məhsullarının mübadiləsini müzakirə edib

    Azərbaycan və Serbiya kənd təsərrüfatı məhsullarının mübadiləsini müzakirə edib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Belqradda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatında deyib.

    O, Azərbaycandan ölkəsinə xüsusi endirimlə məhsullar ixrac olunduğunu vurğulayaraq deyib: "Digər ixrac edilən məhsullarla müqayisədə bu, xeyli qəbuledilən bir qiymətdir. Ona görə düşünürük ki, bu sahədə işləməyən hökumət rəsmiləri buna baxmalıdırlar. Həmçinin bu sahədə də əməkdaşlıq yaratmalıdırlar və təbii ki, bizim azərbaycanlı dostlarımızın təklif etdiyi məhsulları almağa hazırlaşmalıdırlar".

    "Əlbəttə ki, bizim də Azərbaycana təklif edəcəyimiz çox məhsullar var", - A.Vuçiç əlavə edib.

    Вучич: Азербайджан и Сербия обсудили расширение сотрудничества в аграрной сфере

