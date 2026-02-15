Vuçiç: Azərbaycan və Serbiya kənd təsərrüfatı məhsullarının mübadiləsini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 15 fevral, 2026
- 17:56
Azərbaycan və Serbiya kənd təsərrüfatı məhsullarının mübadiləsini müzakirə edib.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Belqradda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatında deyib.
O, Azərbaycandan ölkəsinə xüsusi endirimlə məhsullar ixrac olunduğunu vurğulayaraq deyib: "Digər ixrac edilən məhsullarla müqayisədə bu, xeyli qəbuledilən bir qiymətdir. Ona görə düşünürük ki, bu sahədə işləməyən hökumət rəsmiləri buna baxmalıdırlar. Həmçinin bu sahədə də əməkdaşlıq yaratmalıdırlar və təbii ki, bizim azərbaycanlı dostlarımızın təklif etdiyi məhsulları almağa hazırlaşmalıdırlar".
"Əlbəttə ki, bizim də Azərbaycana təklif edəcəyimiz çox məhsullar var", - A.Vuçiç əlavə edib.
