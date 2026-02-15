Вучич: Азербайджан и Сербия обсудили расширение сотрудничества в аграрной сфере
- 15 февраля, 2026
- 18:03
Азербайджан и Сербия обсудили расширение товарооброта в аграрной отрасли.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич заявил на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде.
Он отметил высокое качество сельскохозяйственной продукции Зиры и Нахчывана, отметив высокий потенциал импорта. Вучич сообщил о намерении также расширить экспорт аграрных товаров в Азербайджан.
"Насколько мне известно, Азербайджан предоставит нам существенную скидку на импорт качественной продукции. Мы тоже можем экспортировать определенную продукцию в Азербайджан. Однако Сербия немного ленится", - добавил он.
