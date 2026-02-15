Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Вучич: Азербайджан и Сербия обсудили расширение сотрудничества в аграрной сфере

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 18:03
    Вучич: Азербайджан и Сербия обсудили расширение сотрудничества в аграрной сфере

    Азербайджан и Сербия обсудили расширение товарооброта в аграрной отрасли.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич заявил на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде.

    Он отметил высокое качество сельскохозяйственной продукции Зиры и Нахчывана, отметив высокий потенциал импорта. Вучич сообщил о намерении также расширить экспорт аграрных товаров в Азербайджан.

    "Насколько мне известно, Азербайджан предоставит нам существенную скидку на импорт качественной продукции. Мы тоже можем экспортировать определенную продукцию в Азербайджан. Однако Сербия немного ленится", - добавил он.

