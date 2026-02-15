İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Aleksandar Vuçiç Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 17:52
    Aleksandar Vuçiç Azərbaycana səfər edəcək

    Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç 2026-cı ilin sentyabrında və ya əvvəl Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Aleksandar Vuçiç Belqradda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatında deyib.

    O qeyd edib ki, sentyabrda Serbiya-Azərbaycan İnvestisiya Forumunda iştirak edəcək.

    Vuçiç vurğulayıb ki, Azərbaycan öz növbəsində, Serbiyada keçiriləcək "EXPO 2027"də iştirakını təsdiqləyib.

    Вучич посетит с визитом Азербайджан

