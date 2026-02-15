Вучич посетит с визитом Азербайджан
- 15 февраля, 2026
- 17:57
Президент Сербии Александар Вучич в сентябре 2026 года посетит с визитом Азербайджан.
Как сообщает балканское бюро Report, об этом сербский лидер сказал, выступая с заявлениями для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде.
Президент Сербии подчеркнул, что в сентябре примет участие в крупном инвестиционном форуме в Азербайджане.
Он добавил, что Азербайджан, в свою очередь, подтвердил свое участие в EXPO 2027, которая пройдет в Сербии.
