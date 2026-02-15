Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Вучич посетит с визитом Азербайджан

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 17:57
    Вучич посетит с визитом Азербайджан

    Президент Сербии Александар Вучич в сентябре 2026 года посетит с визитом Азербайджан.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом сербский лидер сказал, выступая с заявлениями для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде.

    Президент Сербии подчеркнул, что в сентябре примет участие в крупном инвестиционном форуме в Азербайджане.

    Он добавил, что Азербайджан, в свою очередь, подтвердил свое участие в EXPO 2027, которая пройдет в Сербии.

