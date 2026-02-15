İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Vuçiç: Azərbaycan və Serbiya ən mürəkkəb məqamda bir-birinin yanında olub

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 17:59
    Vuçiç: Azərbaycan və Serbiya ən mürəkkəb məqamda bir-birinin yanında olub

    Azərbaycan və Serbiya müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Belqradda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatında deyib.

    O qeyd edib ki, hər iki ölkə ən mürəkkəb məqamda da bir-birinin yanında olub.

