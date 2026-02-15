Vuçiç: Azərbaycan və Serbiya ən mürəkkəb məqamda bir-birinin yanında olub
Xarici siyasət
- 15 fevral, 2026
- 17:59
Azərbaycan və Serbiya müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Belqradda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatında deyib.
O qeyd edib ki, hər iki ölkə ən mürəkkəb məqamda da bir-birinin yanında olub.
