Вучич: Азербайджан и Сербия поддерживали друг друга в самые сложные моменты

Азербайджан и Сербия обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде.

Он отметил, что даже в самые сложные моменты государства поддерживали друг друга.