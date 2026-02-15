İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Serbiya Prezidenti Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 17:58
    Serbiya Prezidenti Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb

    Azərbaycan və Serbiya arasında elektrik enerjisi sahəsində əməkdaşlıqla bağlı atılmalı olan addımların tezliklə həyata keçirilməsinə ehtiyac var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Belqradda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında deyib.

    O qeyd edib ki, "Serbia Qaz" və SOCAR arasında danışıqlar aparılıb və müəyyən sənədlər imzalanıb:

    "Ümid edirəm, layihələndirmə tezliklə - 2-3 ay ərzində həyata keçiriləcək və stansiyanın tikintisi işinə başlanacaq. Bu stansiyanın tikintisi 2 il də çəkə bilər. Amma 2029-cu ildə bizim artıq Niş şəhəri ətrafında enerjimiz olacaq".

    Serbiya Azərbaycan enerji əməkdaşlığı
    Президент Сербии подчеркнул важность энергетического сотрудничества с Азербайджаном

