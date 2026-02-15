Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Сербии подчеркнул важность энергетического сотрудничества с Азербайджаном

    • 15 февраля, 2026
    • 18:04
    Президент Сербии подчеркнул важность энергетического сотрудничества с Азербайджаном

    Необходимо в скором времени реализовать шаги, которые должны быть предприняты в области сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в электроэнергетике.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Сербии Александар Вучич, выступая с заявлениями для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде.

    Сербский лидер подчеркнул, что между государственной компанией "Србијагас" и Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) были проведены переговоры и подписаны определенные документы.

    "Надеюсь, проектирование будет осуществлено в ближайшее время - в течение 2-3 месяцев, и начнется строительство станции. Строительство этой станции может занять и два года. Но в 2029 году у нас уже будет энергия в районе города Ниш", - подчеркнул А. Вучич.

    Serbiya Prezidenti Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb
