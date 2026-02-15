Президент Сербии подчеркнул важность энергетического сотрудничества с Азербайджаном

Необходимо в скором времени реализовать шаги, которые должны быть предприняты в области сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в электроэнергетике.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Сербии Александар Вучич, выступая с заявлениями для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде.

Сербский лидер подчеркнул, что между государственной компанией "Србијагас" и Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) были проведены переговоры и подписаны определенные документы.

"Надеюсь, проектирование будет осуществлено в ближайшее время - в течение 2-3 месяцев, и начнется строительство станции. Строительство этой станции может занять и два года. Но в 2029 году у нас уже будет энергия в районе города Ниш", - подчеркнул А. Вучич.