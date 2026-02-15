İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Serbiya Prezidenti: Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi 16 dəfə artıb

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 17:51
    Azərbaycan və Serbiyanın ticarət dövriyyəsi 16 dəfə artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Belqradda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatında deyib.

    O qeyd edib ki, münasibətlər 2015-ci ildən bəri çox inkişaf edib:

    "Bu günə qədər 57 sənəd imzalamışıq. Bu gün də 10-dan artıq sənəd mübadilə edildi. Bu münasibətlərimiz baxımından güclü təməldir".

