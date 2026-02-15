Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Сербии: Товарооборот с Азербайджаном вырос в 16 раз

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 17:55
    Президент Сербии: Товарооборот с Азербайджаном вырос в 16 раз

    Товарооборот между Азербайджаном и Сербией с 2012 года по сей день вырос в 16 раз.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в совместном заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде.

    Он отметил, что с 2012 года по сегодняшний день наблюдается значительная динамика в двусторонних отношениях:

    "На сегодняшний день мы подписали 57 документов. И сейчас обменялись еще 10 документами о сотрудничестве. Это прочная основа для наших отношений".

    Serbiya Prezidenti: Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi 16 dəfə artıb
