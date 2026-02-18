İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Buzovna qəsəbəsinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 18 fevral, 2026
    • 12:59
    Buzovna qəsəbəsinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Bakı şəhərinin Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Xəzər Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar olaraq saat 13:30-dan 17:00-dək Buzovna qəsəbəsi Abşeron küçəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra sözügedən ərazi daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    “Azərişıq” ASC Buzovna qəsəbəsi Xəzər rayonu

    Son xəbərlər

    13:01

    Azərbaycan millisinin Beynəlxalq İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    12:59

    Buzovna qəsəbəsinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    12:56

    Javlon Vahabov: Üç il ərzində Orta Dəhlizlə Azərbaycan ərazisindən daşımalar 90 % artıb

    Xarici siyasət
    12:55

    Bakıda cüdo texnikaları üzrə imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    12:53

    "Anglo Asian Mining" Azərbaycanda qızıl hasilatının artımını proqnozlaşdırır

    Biznes
    12:50

    Serbiyalı ekspert: Azərbaycanla strateji əməkdaşlıq ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

    Xarici siyasət
    12:48

    Vüsalə Mahirqızı: Azərbaycanda xəbərdəki səhvləri düzəldən bir çox elektron alətlər yenilənməlidir

    Media
    12:45
    Foto

    Xocalı soyqırımının 34-cü ili ərəfəsində bir qrup Sumqayıt məktəblisi Memorial Soyqırımı Muzeyini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    12:42

    Azərbaycan və Ukraynanın minatəmizləmə strukturları arasında yeni əməkdaşlıq formatları hazırlanacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti