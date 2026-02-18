Azərbaycan Premyer Liqası dünyanın ən yaxşı 41-ci milli çempionatı hesab olunub
Futbol
- 18 fevral, 2026
- 16:48
Misli Premyer Liqası dünyanın ən yaxşı 41-ci milli çempionatı hesab olunub.
"Report" xəbər verir ki, 50 çempionatdan ibarət siyahını Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) açıqlayıb.
IFFHS 2021-ci il yanvarın 1-dən 2025-ci il dekabrın 31-dək olan müddəti əsas götürüb.
Misli Premyer Liqası 1991,5 xalla 41-ci sıradadır.
İngiltərə Premyer Liqası (8087) birinci, Braziliya (7735,5) və İtaliya (7510) A Seriyaları 2-3-cü yerlərdə qərarlaşıblar. Türkiyə Superliqası (4029,25) 12-ci pillədədir.
