    "Anglo Asian Mining" Azərbaycanda qızıl hasilatının artımını proqnozlaşdırır

    • 18 fevral, 2026
    • 12:53
    Anglo Asian Mining Azərbaycanda qızıl hasilatının artımını proqnozlaşdırır

    Böyük Britaniyanın "Anglo Asian Mining PLC" şirkəti (Azərbaycanda qızıl yataqlarının işlənməsi üzrə operator, AAM) 2026-cı ildə 28-33 min unsiya qızıl hasil etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin məlumatında bildirilib.

    Şirkətin gümüş hasilatının bu il 170-210 min unsiya, mis hasilatının isə 20-25 min ton olacağı proqnozlaşdırılır.

    Qeyd edək ki, AAM 2025-ci ildə 25,061 min unsiya qızıl hasil edib. Bundan əlavə, 2025-ci ildə gümüş hasilatı 153,333 min unsiya, mis hasilatı isə 7,915 min ton təşkil edib.

    Beləliklə, 2026-cı ildə şirkətin Azərbaycanda qızıl hasilatının bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə artımı 11,7 %-dən 31,7 %-ə qədər, gümüşün 10,9 %-dən 36,95 %-ə qədər, misin isə 2,5 dəfədən 3,2 dəfəyə qədər ola bilər.

    Bildirilib ki, bu il mis hasilatının həcmini təxminən üç dəfə artırılması planlaşdırır. Bu artım 2025-ci ildə hasilata başlanılmış "Gilar" və "Dəmirli" mədənlərinin hesabına təmin ediləcək.

    "Həmçinin qızıl və gümüş hasilatının ildən-ilə artması, eləcə də istehsalın bütün mərhələlərində xərclərin rəqabətqabiliyyətli qalacağı gözlənilir", - məlumatda vurğulanıb.

    Qeyd edilib ki, 2026-cı ildə 1 unsiya qızılın hasilatına çəkilən ümumi xərclər ("All-In Sustainable Cost", AISC) 1 500 ilə 1 800 ABŞ dolları, misin hasilatına çəkilən xərclər isə 6 800 ilə 7 800 ABŞ dolları arasında qiymətləndirilir.

    "2026-cı il üzrə proqnozumuzu təqdim etməkdən məmnunam. Bu il ərzində mis əsas məhsulumuz olacaq və əminik ki, 2025-ci illə müqayisədə mis hasilatının həcmini üç dəfə artıra biləcəyik. "Anglo Asian" sabit əməliyyat fəaliyyətindən, əlvan metalların yüksək qiymətlərindən faydalanıb. İndi isə daha bir inamlı artım ilini səbirsizliklə gözləyirik", - "Anglo Asian Mining"in baş direktoru Reza Vaziri bildirib.

    Anglo Asian Mining ожидает ежегодного роста добычи золота и серебра в Азербайджане
    Anglo Asian Mining expects annual growth in gold, silver production in Azerbaijan

