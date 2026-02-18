Anglo Asian Mining ожидает ежегодного роста добычи золота и серебра в Азербайджане

Британская компания Anglo Asian Mining (ААМ, занимается разработкой золотоносных месторождений в Азербайджане) в 2026 году планирует добыть от 28 тыс. до 33 тыс. унций золота против фактического показателя за 2025 год 25,061 тыс. унций.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Добыча серебра ААМ прогнозируется в этом году в объеме от 170 тыс. до 210 тыс. унций, а меди – от 20 тыс. до 25 тыс. тонн.

Как сообщалось, в 2025 году добыча серебра составила 153,333 тыс. унций, меди – 7,915 тыс. тонн. Таким образом, в 2026 году рост добычи золота компанией в Азербайджане по сравнению с годом ранее может составит от 11,7% до 31,7%, серебра – от 10,9% до 36,95%, меди – от 2,5 раза до 3,2 раза.

Компания отмечает, что планирует примерно утроить объемы производства меди в 2026 году за счет увеличения вклада рудников Гилар и Демирли, добыча на которых началась в 2025 году.

"Также ожидается, что добыча золота и серебра будет расти из года в год. Ожидается, что затраты на всех этапах производства останутся конкурентоспособными", - говорится в сообщении.

По данным AAM, совокупные затраты (All-In Sustainable Cost, AISC) на добычу унции золота в 2026 году оцениваются от $1500 до $1800, меди – от $6800 до $7800.

"Рад представить наш прогноз на 2026 год, в преддверии года, который, как мы ожидаем, станет временем очередных кардинальных изменений для Anglo Asian. В течение 2026 года медь станет нашим основным продуктом, и мы уверены, что сможем утроить объемы производства меди по сравнению с предыдущим годом. Anglo Asian получила выгоду от стабильной операционной деятельности и высоких цен на драгоценные и цветные металлы. Теперь мы с нетерпением ждем еще одного года уверенного роста", - заявил генеральный директор Anglo Asian Mining Реза Вазири.