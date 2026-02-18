İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan millisinin Beynəlxalq İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    • 18 fevral, 2026
    • 13:01
    Azərbaycan millisinin Beynəlxalq İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti müəyyənləşib

    18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Belarusun paytaxtı Minskdə keçiriləcək Beynəlxalq İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti müəyyənləşib.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yığmada 21 oyunçu yer alıb.

    Turnirdə 8 komanda 2 qrupda yarışacaq. Azərbaycan millisi B qrupunda Belarus, Rusiya və Özbəkistan kollektivləri ilə mübarizə aparacaq. Komanda fevralın 19-da Rusiya, 20-də Özbəkistan, 21-də Belarusla üz-üzə gələcək.

    Fevralın 23-də həlledici oyunlar keçiriləcək. Qrupların qalibləri finalda, ikinciləri üçüncü yer uğrunda, üçüncüləri beşinci yer uğrunda, dördüncüləri isə 7-ci yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcəklər.

    Nr. Adı / Soyadı Klub
    1 Nurəziz Əzizov Neftçi
    2 Bilal Hacıyev Qarabağ
    3 Uğur Qurbanlı Qarabağ
    4 Rəşad Gülüşov Sabah
    5 Atacan Məmmədov Marcet (İspaniya)
    6 Səttar Tahirzadə Marcet (İspaniya)
    7 Muhamməd Çodarov Marcet (İspaniya)
    8 İsmayıl Səfərli Neftçi
    9 Amin Rzayev Qarabağ
    10 Sahib Xəlilli Neftçi
    11 Eldar Abbasov Qarabağ
    12 Raul İsaqov Kəpəz
    13 Nihad Hüseynzadə Sabah
    14 Musa Mustafayev Zirə
    15 İbrahim Xəlilov Sabah
    16 Samir Şərifov Sabah
    17 Pünhan Kərimov Marcet (İspaniya)
    18 Emin Süleymanov Neftçi
    19 Əli Bəşirov Qarabağ
    20 Kamal Zülfiyev Sumqayıt
    21 Nicat Kərimov Sabah
    Beynəlxalq İnkişaf Turniri Azərbaycanın U-18 millisi yekun heyət Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    14:13

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    14:12

    İnşaat Kollecinə yeni direktor təyin olunub

    Elm və təhsil
    14:09

    "YAŞAT" Fondu Naxçıvanda şəhid övladları üçün "Qış düşərgəsi" təşkil edib

    Sosial müdafiə
    14:08

    Azərbaycanda ötən il sürətli poçt rabitəsi xidməti üzrə 38 lisenziya ləğv edilib

    İKT
    14:07

    Yeniyetmə cüdoçular arasında Liqa yarışının I turu keçiriləcək

    Fərdi
    14:06
    Foto

    Bakıda C6 əməkdaşlığının iqtisadi ölçüsü barədə müzakirələr aparılıb

    Biznes
    14:04

    Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqlar başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    14:02

    Almaniya səfiri İran XİN-ə çağırılıb

    Region
    14:01
    Foto

    Anar Ələkbərov Xalq şairi Nəriman Həsənzadəni evində ziyarət edib

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti