Azərbaycan millisinin Beynəlxalq İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti müəyyənləşib
Futbol
- 18 fevral, 2026
- 13:01
18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Belarusun paytaxtı Minskdə keçiriləcək Beynəlxalq İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti müəyyənləşib.
"Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yığmada 21 oyunçu yer alıb.
Turnirdə 8 komanda 2 qrupda yarışacaq. Azərbaycan millisi B qrupunda Belarus, Rusiya və Özbəkistan kollektivləri ilə mübarizə aparacaq. Komanda fevralın 19-da Rusiya, 20-də Özbəkistan, 21-də Belarusla üz-üzə gələcək.
Fevralın 23-də həlledici oyunlar keçiriləcək. Qrupların qalibləri finalda, ikinciləri üçüncü yer uğrunda, üçüncüləri beşinci yer uğrunda, dördüncüləri isə 7-ci yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcəklər.
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Nurəziz Əzizov
|Neftçi
|2
|Bilal Hacıyev
|Qarabağ
|3
|Uğur Qurbanlı
|Qarabağ
|4
|Rəşad Gülüşov
|Sabah
|5
|Atacan Məmmədov
|Marcet (İspaniya)
|6
|Səttar Tahirzadə
|Marcet (İspaniya)
|7
|Muhamməd Çodarov
|Marcet (İspaniya)
|8
|İsmayıl Səfərli
|Neftçi
|9
|Amin Rzayev
|Qarabağ
|10
|Sahib Xəlilli
|Neftçi
|11
|Eldar Abbasov
|Qarabağ
|12
|Raul İsaqov
|Kəpəz
|13
|Nihad Hüseynzadə
|Sabah
|14
|Musa Mustafayev
|Zirə
|15
|İbrahim Xəlilov
|Sabah
|16
|Samir Şərifov
|Sabah
|17
|Pünhan Kərimov
|Marcet (İspaniya)
|18
|Emin Süleymanov
|Neftçi
|19
|Əli Bəşirov
|Qarabağ
|20
|Kamal Zülfiyev
|Sumqayıt
|21
|Nicat Kərimov
|Sabah
