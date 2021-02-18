О нас
Report Georgia
Аудио новости

Между Лавровым и Чавушоглу состоялся телефонный разговор

Между Лавровым и Чавушоглу состоялся телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
В регионе
18 февраля 2021 г. 19:37
Между Лавровым и Чавушоглу состоялся телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, министры провели телефонный разговор по темам, затронутым ранее в переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Наш министр провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили темы, затронутые сегодня в телефонном разговоре между нашим президентом и Владимиром Путиным, и договорились отслеживать их", - заявили в МИД Турции.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая координацию действий РФ и Турции по социально-экономическому развитию региона, подчеркнули настрой на осуществление крупных совместных проектов в энергетике.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Lavrovla Çavuşoğlu Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12
В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi