Лукашенко заявил, что является сторонником Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником президента США Джоном Коулом заявил, что относит себя к сторонникам американского коллеги Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

"Да, очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента", - отметил он.

Отмечается, что Лукашенко Коулу предложил обсудить войну на Ближнем Востоке и глобальные проблемы.

"Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему", - сказал президент Беларуси.