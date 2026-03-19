Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Лукашенко заявил, что является сторонником Трампа

    В регионе
    • 19 марта, 2026
    • 13:53
    Лукашенко заявил, что является сторонником Трампа

    Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником президента США Джоном Коулом заявил, что относит себя к сторонникам американского коллеги Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

    "Да, очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента", - отметил он.

    Отмечается, что Лукашенко Коулу предложил обсудить войну на Ближнем Востоке и глобальные проблемы.

    "Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему", - сказал президент Беларуси.

    Lukaşenko özünü Trampın tərəfdarı adlandırıb
    Ты - Король

    Последние новости

    14:52

    Иран пригрозил полным уничтожением энергоинфраструктуры союзников США на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:50
    Фото

    ANAMA: На кладбищах Карабаха и Восточного Зангезура сохраняется минная опасность

    Внутренняя политика
    14:48

    Пашинян обвинил предыдущих лидеров Армении в сокрытии правды о Карабахе

    Внешняя политика
    14:45

    Санчес: Война в Иране подрывает международный порядок, Испания за дипломатическое решение

    Другие страны
    14:39
    Фото

    Переселившимся в Ходжавенд 46 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    14:37
    Фото

    В школе города Шуша отметили праздник Новруз

    Внутренняя политика
    14:34

    Иностранец осужден в Азербайджане по делу о разглашении государственной тайны

    Происшествия
    14:32

    Оман осудил Иран за атаки на энергообъекты стран Персидского залива

    Другие страны
    14:22

    БИГ представила обширный доклад о транснациональных репрессиях Индии против сикхов

    Другие страны
    Лента новостей