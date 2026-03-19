Лукашенко заявил, что является сторонником Трампа
- 19 марта, 2026
- 13:53
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником президента США Джоном Коулом заявил, что относит себя к сторонникам американского коллеги Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.
"Да, очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента", - отметил он.
Отмечается, что Лукашенко Коулу предложил обсудить войну на Ближнем Востоке и глобальные проблемы.
"Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему", - сказал президент Беларуси.