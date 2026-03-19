Лукашенко проводит переговоры со спецпосланником США Коулом

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости проводит переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом.

"Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет. И экономические вопросы, и санкции - все в комплексе. Там вопросов десять. Ведем с ними переговоры по всем вопросам. Мы ведем с ними переговоры. Достойно. Выведя за скобки Россию и Китай (отношения Беларуси с этими странами). Это не обсуждается", - сообщил журналистам Лукашенко.

Отметим, что это уже очередной раунд белорусско-американских контактов. Александр Лукашенко встречался с Джоном Коулом несколько раз. В предыдущий раз это было в середине декабря 2025 года.