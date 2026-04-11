    В Ирландии мужчина напал с топором на военный самолет США

    Сегодня утром в ирландском аэропорту Шеннон мужчина забрался на крыло американского военного самолета и начал рубить топором фюзеляж и крыло.

    Как передает Report, об этом сообщает местный новостной сайт TheJournal.

    "Мужчина был замечен рядом с военно-транспортным самолетом C130 Hercules ВВС США, припаркованным на удаленной рулежной дорожке в аэропорту", - говорится в сообщении.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции аэропорта и собственная пожарно-спасательная служба воздушной гавани, а также полицейские и военнослужащие Сил обороны Ирландии.

    Отмечается, что подозреваемый был задержан. По словам одного из источников, воздушное судно получило серьезные повреждения.

    После нарушения мер безопасности аэропорт был закрыт почти на 30 минут. Сейчас его работа возобновлена.

    Ирландия C130 Hercules
    İrlandiyada bir kişi balta ilə ABŞ-nin hərbi təyyarəsinə hücum edib
    Man attacks US military aircraft with axe, causing damage in Ireland

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей