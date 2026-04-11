В Ирландии мужчина напал с топором на военный самолет США

Сегодня утром в ирландском аэропорту Шеннон мужчина забрался на крыло американского военного самолета и начал рубить топором фюзеляж и крыло.

Как передает Report, об этом сообщает местный новостной сайт TheJournal.

"Мужчина был замечен рядом с военно-транспортным самолетом C130 Hercules ВВС США, припаркованным на удаленной рулежной дорожке в аэропорту", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции аэропорта и собственная пожарно-спасательная служба воздушной гавани, а также полицейские и военнослужащие Сил обороны Ирландии.

Отмечается, что подозреваемый был задержан. По словам одного из источников, воздушное судно получило серьезные повреждения.

После нарушения мер безопасности аэропорт был закрыт почти на 30 минут. Сейчас его работа возобновлена.