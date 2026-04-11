Пезешкиан: Иранская делегация на переговорах с США будет твердо отстаивать наши интересы
В регионе
- 11 апреля, 2026
- 19:32
Иранская делегация на переговорах с США в Пакистане будет твердо отставивать интересы Тегерана.
Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети Х.
"Высокопоставленная иранская делегация, прибывшая в Пакистан, будет стойко защищать интересы Ирана всеми своими силами. В любом случае наше служение народу не приостановится ни на минуту, и каким бы ни был исход переговоров, правительство твердо стоит на стороне народа", - говорится в публикации.
