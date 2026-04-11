В реке Кура повысился уровень воды

На участке реки Кура, проходящем через территорию Сальянского района, в последние дни наблюдается значительное повышение уровня воды.

Как сообщает аранское бюро Report, причиной этому стали интенсивные и непрерывные дожди, наблюдавшиеся на территории страны.

За последние недели уровень воды в реке Кура повысился на 2,5 метра.

Согласно информации, пока это не представляет угрозы для населенных пунктов, расположенных вдоль берега.