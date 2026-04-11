В реке Кура повысился уровень воды
Экология
- 11 апреля, 2026
- 19:55
На участке реки Кура, проходящем через территорию Сальянского района, в последние дни наблюдается значительное повышение уровня воды.
Как сообщает аранское бюро Report, причиной этому стали интенсивные и непрерывные дожди, наблюдавшиеся на территории страны.
За последние недели уровень воды в реке Кура повысился на 2,5 метра.
Согласно информации, пока это не представляет угрозы для населенных пунктов, расположенных вдоль берега.
