Заур Микайылов: Реальные результаты госпрограммы население почувствует с 2029 года - ИНТЕРВЬЮ

Выпавшие за последнее время в Баку и прилегающих территориях осадки, многократно превышающие норму, привели к ряду негативных последствий. Чрезмерная нагрузка на канализационные сети и коллекторы вновь внесла на повестку дня уязвимые места городского хозяйства. В то же время в центре внимания оказались и хаотичные индивидуальные застройки, в свое время возведенные в охранных зонах объектов водного хозяйства, как один из основных факторов, усложняющих ситуацию.

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микайылов в интервью информационному агентству "Report" и телеканалу "Хазар" прояснил эти и другие актуальные вопросы, интересующие граждан, ответил на вопросы о проделанной работе и планах на будущее.

Предлагаем данное интервью вниманию наших читателей:

- "Хазар ТВ": Заур муаллим, в результате выпавших сверх нормы осадков в ряде территорий наблюдались определенные трудности. Ваши сотрудники оперативно действовали на местах, одновременно проводились мониторинги. Какие результаты показал проведенный анализ? Каковы конкретные причины возникших проблем?

- Разумеется, первичный анализ был проведен. Но мы не можем ограничиться анализом, проведенным за одну неделю или 10 дней. Исследования будут продолжаться и в течение более длительного времени. Однако, первичные результаты уже имеются у нас на руках. Как вы отметили, 27 и 28 марта, а также через неделю после этого, дожди были очень интенсивными и чрезмерно сильными. Приведу вам несколько цифр. Годовая норма осадков для Баку и Абшеронского полуострова составляет 235 мм. То есть это примерно 235 литров воды на каждый квадратный метр, и это количество обычно выпадает в течение 12 месяцев. Однако, только 27 и 28 марта - за два дня - количество выпавших осадков, по данным Гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, составило 143 мм. Эта цифра может выглядеть как сухая статистика, но надо учитывать, что это примерно 60% годовой нормы осадков. То есть дождь, который по данным многолетних наблюдений выпадает на территории Баку и Абшеронского полуострова за 7 месяцев, выпал всего за два дня. Это действительно очень высокий показатель, и его можно даже расценивать как чрезвычайную ситуацию.

Естественно, столь интенсивные осадки из-за существующей инфраструктурной системы, а также из-за расположения территорий в низинах привели к обширным затоплениям и наводнениям в некоторых районах Абшерона. Наряду с этим, как вы отметили, наши сотрудники проделали большую работу как до дождя, так и во время него, и эта работа продолжается по сей день. Она не ограничивается только мероприятиями, проводимыми во время дождя, так как последствия этих осадков будут давать о себе знать еще длительное время.

Большая часть скопившихся вокруг Баку вод проходит через центр города и направляется к очистным сооружениям, и этот процесс создает определенные последствия как в зонах затопления, так и в других местах. Пользуясь случаем, вы тоже подчеркнули это в своем вопросе, выражаю глубокую благодарность как нашим рядовым сотрудникам, так и руководителям и работникам Министерства по чрезвычайным ситуациям, Исполнительной власти города Баку, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, а также "Азеришыг" и "Азерэнержи". Одновременно хочу поблагодарить за понимание наших граждан, испытавших трудности в этом процессе. Когда наши сотрудники работали на этих территориях, многие граждане проявили терпение, а некоторые даже оказали поддержку. Всем им выражаю свою благодарность. Мне кажется, что единство и солидарность, проявленные в те дни, уберегли нас от более серьезных последствий и более тяжелых результатов. Безусловно, проблемы есть, определенные последствия тоже имели место. Однако реальность показывает, что если бы не было этого сотрудничества, а также круглосуточной самоотверженной работы наших сотрудников, ситуация могла бы быть значительно тяжелее. Несмотря на то, что с момента прекращения дождей прошло уже больше недели, наши сотрудники по-прежнему работают круглосуточно, без перерыва. Именно благодаря их самоотверженной службе нам удалось удержать ситуацию под контролем, и в настоящее время мы находимся в относительно нормальном состоянии.

- "Хазар ТВ": В результате проведенного анализа уже выявлены некоторые пробелы. В предстоящие годы такие осадки вновь могут повториться. На каком уровне находится подготовка к этим осадкам? Предусмотрены ли превентивные меры?

- В целом процессы, наблюдаемые в связи с изменением климата, показывают, что подобные интенсивные осадки могут повториться. Надеемся, что они не будут такими масштабными, как в этот раз. Потому что это были осадки такого масштаба, который не наблюдался за последние 100 лет. Однако даже если не в таком объеме, вполне реально выпадение осадков в меньших объемах, и мы должны быть к этому готовы. Потому что изменение климата проявляется не только в засухе. Раньше дожди выпадали более равномерно и на протяжении более длительного периода времени. Сейчас же за короткое время наблюдаются очень интенсивные осадки. Вслед за этим иногда наступает длительный период засухи. Вероятность того, что мы столкнемся с подобными явлениями как весной, так и осенью, велика. Именно с учетом этих реалий, по поручению господина Президента Ильхама Алиева, в прошлом году была разработана Государственная программа по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в Баку и на Абшеронском полуострове. Эта программа будет реализовываться поэтапно в течение 10 лет и создаст серьезные возможности для решения существующих проблем. В настоящее время большая часть вод направляется в один центр - в коллекторную систему. В рамках новой программы эта система будет распределена более эффективным образом. В результате улучшится как доступ граждан к питьевой воде, так и доступ к канализационным услугам, а также станет возможным уменьшение последствий подобных интенсивных дождей и более оперативное отведение вод.

- "Report": Заур муаллим, основные причины подобных случаев связаны исключительно с климатическими факторами, или инфраструктурные проблемы тоже играют свою роль?

- Разумеется, объяснять это только климатическими факторами было бы неверно. Климат - это не тот вопрос, который мы можем контролировать, и на этот процесс не могут повлиять отдельные страны. Это проблема глобального масштаба. Изменение климата лишь приводит к тому, что осадки выпадают более интенсивно за короткий промежуток времени. Построить инфраструктуру, рассчитанную на такой объем осадков, практически невозможно. Ни в одной точке мира невозможно быть полностью готовым к подобным экстремальным явлениям. Представьте себе, что дождь, который обычно выпадает за 7 месяцев, выпадает за два дня. Это означает, что канализационные системы должны принять объем воды, рассчитанный на 210 дней, всего за два дня. В таком случае канализационные линии должны быть в десятки раз больше нынешних, что нереально, да и с технической точки зрения невозможно.

Наряду с этим, важную роль играет и состояние существующей инфраструктуры. Часть эксплуатируемых нами канализационных систем устарела, и в их функционировании существуют определенные проблемы. Это и приводит к тому, что в подобных случаях проблемы проявляются в более острой форме. С другой стороны, начиная с конца 1980-х годов и в начале 1990-х годов, в переходный период, в Баку имел место очень стремительный процесс урбанизации. Была большая волна миграции. Значительная часть вынужденных переселенцев из ныне освобожденного от оккупации Карабаха на протяжении долгих лет проживала в Баку. Плюс в тот период во многих районах процесс строительства и заселения осуществлялся без плана.

В результате в некоторых районах без централизованной канализационной системы были установлены индивидуальные насосы, и с их помощью воды отводились в существующую городскую канализационную систему. В обычных повседневных условиях существующие канализационные линии в определенной степени справляются с этой нагрузкой. Однако при таких интенсивных дождях возможностей этих систем оказывается недостаточно. То есть износ инфраструктуры и чрезмерная нагрузка на систему при подобных экстремальных погодных условиях и приводят к проблемам. Причем речь не только об износе инфраструктуры, необходимо учитывать и урбанизацию - перегруженность города с точки зрения населения. Именно поэтому, как мы отмечали в Госпрограмме предусмотрено строительство новых коллекторов и отвод вод не только в существующую систему в центре города, но и в различных направлениях. Тем самым будет снижена нагрузка на существующие системы и предотвращен дальнейший выход из строя устаревших коллекторов. Параллельно планируется разгрузка этих коллекторов и поэтапное проведение ремонтно-восстановительных работ.

- "Хазар ТВ": Хотели бы коснуться ситуации с поселком Кешля, который в значительной степени оказался в центре внимания в период осадков. По имеющимся данным, над коллекторами расположено более 1600 незаконных построек. Сообщалось, что у того самого дома в поселке Кешля не было "купчей". Однако говорят, что среди этих домов есть и такие, у которых ввсе документы имеются. В настоящее время дом в поселке Кешля снесен, и на повестке дня стоит вопрос компенсации. Как будет урегулирован вопрос компенсации в отношении этих 1600 домов и, в частности, снесенного дома в поселке Кешля?

- Упомянутая вами цифра 1600 домов, это количество незаконно построенных на коллекторах домов, которое мы выявили на сегодняшний день. В действительности эта цифра может быть больше. Потому что вопрос не ограничивается только домами, построенными непосредственно над коллектором.

Если вы видели тот самый дом в поселке Кешля, то примыкающие к нему дома также фактически расположены в охранной зоне этого коллектора. Потому что для эксплуатации коллекторов и возможных вмешательств требуется доступ техники на эту территорию. Например, данный коллектор проходит на глубине примерно 9 метров. А это означает, что для проведения земляных работ там необходима более обширная территория.

То есть для рытья котлована на глубину 9 метров требуется более широкая площадь, на которой может работать техника. Поэтому охранная зона коллекторов на самом деле шире, и в зависимости от диаметра коллектора эта зона может простираться на 10, 15 и даже 20 метров.

Как вы отметили, часть этих домов построена незаконно, без надлежащих документов. Однако существуют и дома, имеющие все необходимые документы.

В настоящее время работа по данному вопросу продолжается. Решением Кабинета министров создана специальная комиссия, которая проводит обследование строений, расположенных как над коллекторами, так и над магистральными трубопроводами питьевой воды. Потому что проблема связана не только с коллекторами - в некоторых случаях дома построены и над магистральными линиями питьевой воды.

Все эти вопросы проверяются, и у нашего государства в этой сфере имеется достаточно четкое законодательство и правила. Проблемы будут решаться именно в рамках этой правовой базы.

Для решения правовых вопросов, связанных с этими домами, существуют нормативно-правовые акты правительства, местных органов исполнительной власти и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Я уверен, что вопросы компенсации также будут урегулированы в соответствии с этими актами.

- "Report": На совещании, проведенном под руководством господина Президента, вы представили подробную информацию о Государственной программе. На основе конкретных фактов и статистических показателей была представлена текущая ситуация в Баку и на Абшеронском полуострове. Государственная программа уже утверждена, и работы начаты. Заур муаллим, один из основных вопросов, интересующих жителей, таков: через сколько лет мы сможем увидеть результаты этой Государственной программы?

- Это очень хороший вопрос. Безусловно, наше население и наших граждан больше всего интересует не просто утверждение программы, а ее реальные результаты. Программа в целом охватывает 10-летний период (2026-2035гг - ред.). То есть после полного выполнения программы все ее результаты, естественно, можно будет увидеть через 10 лет.

Но это не означает, что в течение этого срока не будет никаких результатов. По ходу работ ряд проблем будет решаться поэтапно.

Основная проблема канализационной системы связана не только со сбором дождевой воды или сточных вод. Главный вопрос - куда эти воды впоследствии направляются, то есть создание их водоприемника. Собранные воды должны быть либо очищены и возвращены в природу, либо направлены на повторное использование.

В настоящее же время ситуация такова, что канализационные и дождевые воды из сел и поселков вокруг Баку в основном отводятся через центр города Баку. Между тем это создает большую нагрузку на систему.

В рамках Госпрограммы предусмотрено строительство 12 новых коллекторов, и большинство из них будут коллекторами тоннельного типа. Строительство части этих коллекторов уже начато.

После ввода этих коллекторов в эксплуатацию - примерно к концу 2028-го или началу 2029 года - на них также будут построены и введены в эксплуатацию 9 очистных сооружений сточных вод. С помощью этих сооружений воды сначала будут очищаться, а затем безопасным образом отводиться в море.

Именно после этого этапа люди начнут ощущать реальные результаты этой программы. Потому что большую часть воды, образующейся во время сильных дождей, можно будет более оперативно отводить в море через эти коллекторы.

Вместе с тем работа не ограничивается только строительством коллекторов. Для функционирования этих коллекторов необходимо также создать разветвленную сетевую систему, чтобы канализационные воды из жилых домов и других территорий собирались и передавались в эту коллекторную систему.

Эти работы также будут вестись поэтапно. На Абшеронском полуострове в общей сложности расположены 64 села и поселка. По мере строительства канализационных сетей на этих территориях каждый населенный пункт будет поэтапно ощущать результаты программы. Некоторые поселки увидят эти результаты уже в 2029 году, а некоторые - начиная с 2030 года.

- "Хазар ТВ": Заур муаллим, с какими трудностями вы можете столкнуться при реализации этих работ и какой опыт будет использован для преодоления этих трудностей?

- Безусловно, трудностей достаточно много. Потому что упомянутые нами проблемы – хаотичное расселение и застройка - связаны не только с объемом собираемых канализационных и дождевых вод. Здесь также важную роль играет вопрос трасс прокладываемых сетей, то есть по каким направлениям и маршрутам они будут проложены.

Как вы знаете, вода всегда течет вниз и находит свое русло. То есть канализационные линии невозможно прокладывать лишь по своему усмотрению. Эти линии должны прокладываться от самой высокой точки системы вниз, и для этого необходимы подходящие маршруты и пути.

Канализационные линии должны прокладываться с определенным уклоном, и наличие на них множества поворотов нежелательно. Потому что каждый поворот - это потенциальная точка риска. В таких местах могут скапливаться осадки, и в результате могут возникать засоры. Поэтому важно, чтобы линии были проложены по возможности прямо и функционировали за счет собственного стока.

Наряду с этим, на конечном этапе системы канализационные линии подключаются к насосным станциям. Потому что в некоторых случаях, после того как вода достигает самой низкой точки, для ее передачи на очистные сооружения необходимо повторное поднятие с помощью насосов.

Одна из трудностей связана также с логистикой. Как вы знаете, Генеральный план города Баку уже утвержден, и у нас также имеется отдельный мастер-план, утвержденный в этом году. Работа над этим мастер-планом ведется еще с 2013 года, и он время от времени обновлялся и совершенствовался в соответствии с текущей ситуацией и новыми вызовами.

В ходе реализации этой государственной программы могут возникнуть определенные трудности, связанные с логистикой, дорожной инфраструктурой и другими вопросами. Потому что при строительстве сетей на многих улицах будут проводиться земляные работы. Поскольку в некоторых районах Баку и Абшерона улицы очень узкие, на въездах и выездах могут возникать временные проблемы. В таких случаях потребуется организация альтернативных маршрутов для граждан.

Именно поэтому реализация программы рассчитана на 10 лет, так как проводить земляные работы одновременно на всей территории Баку невозможно. Для продолжения нормальной жизни в городе и недопущения ограничения передвижения людей работы должны вестись поэтапно. Цель состоит в том, чтобы даже при возникновении определенных неудобств их воздействие было минимальным.

Другой важный вопрос связан с экологическими факторами. Надлежащая очистка собираемых вод имеет большое значение. С этой целью на Абшеронском полуострове планируется строительство 9 новых очистных сооружений сточных вод. На этих сооружениях вода будет очищаться биологическими методами и по возможности направляться на повторное использование.

Одновременно отдельно планируется, в каких направлениях будет направляться очищенная вода, по каким трубопроводам и маршрутам она будут доставляться к местам использования.

По 7 коллекторам и некоторым очистным сооружениям работы уже начаты, по другим проектам продолжается этап проектирования. При разработке проектов учитываются все эти потенциальные трудности и пути их решения.

– "Report": Иногда люди незаконно подключаются к водопроводным линиям, ведут строительные работы в охранных зонах водохозяйственных объектов. Какие еще подобные ошибки вы могли бы перечислить? Чтобы при реализации Государственной программы мы не столкнулись повторно с теми же проблемами.

– Вы затронули очень правильный момент. Незаконные подключения, дома, построенные над коллекторами или водопроводными магистралями, являются для нас причиной возникновения проблем, которые мы наблюдаем в настоящее время. Эти случаи создают большие трудности в эксплуатации данных линий.

Однако этот вопрос мы не должны рассматривались лишь как потерю воды. Потому что в настоящее время значительная часть воды используется именно через такие незаконные подключения, и это приводит к серьезным потерям в системе.

Кроме того, в местах незаконных подключений могут возникать утечки, или трубы могут лопнуть в другой точке. В таких случаях вода движется под землей и выходит на поверхность совершенно в другом районе. Поскольку мы не осведомлены о данных подключениях, проблема проявляется в совершенно другом месте. Тогда как источником проблемы является какое-то незаконное подключение.

Еще одна серьезная проблема - наличие более 300 озер на Абшеронском полуострове. Эти озера являются естественными водосборниками. Однако за последние 25 лет, в периоды засухи, когда уровень многих озер снижался, некоторые лица осушали эти территории, строили там дома и выставляли их на продажу по низким ценам.

Люди же, зачастую обманувшись дешевизной этих домов, покупают их. Но во время сильных дождей эти территории вновь выполняют функцию водосборников. В результате и дома оказываются под водой, и естественной точки отвода воды из этих озер не существует. Потому что эти территории по сути являются естественными водными бассейнами.

Подобные случаи также создают для нас серьезные трудности. Например, одна из проблем, возникших в поселке Кешля, связана именно с этой ситуацией. Для отвода воды, скопившейся на этих территориях, мы вынуждены направлять ее в коллекторы. Это же приводит к чрезмерной нагрузке на коллекторы и их неспособности пропускать воду.

В результате проблема, возникшая в одном районе, приводит к появлению новых проблем в совершенно другом месте.

– "Хазар ТВ": Заур муаллим, необходимость расширения канализационной системы в Баку и на Абшеронском полуострове уже серьезно ощущается. Как нам известно, большинство жилых домов и территорий до сих пор не подключены к канализационной системе и используют систему выгребных ям. Это приводит к различным проблемам. Вообще, есть ли данные о количестве домов и населенных пунктов, не подключенных к канализационной системе, и к каким более серьезным последствиям эта ситуация может привести в будущем?

– Если говорить только о канализационной системе, то в Баку и на Абшеронском полуострове примерно 52% населения подключено к канализационной системе. С точки зрения территории, лишь 39% полуострова обеспечено этой услугой.

На оставшихся 60% территории ситуация иная. В некоторых местах примитивным образом проложены небольшие сети, и сточные воды сбрасываются в какую-либо яму или в озера. В других случаях используется система выгребных ям.

Это приводит к ряду проблем. Во время сильных дождей уровень подземных вод поднимается, и эти воды подвергаются загрязнению. Санитарно-эпидемиологические риски здесь также очень велики. Потому что сточные воды, вытекающие из выгребных ям, приводят к загрязнению подземных вод.

Основной путь решения всех этих проблем - строительство новых коллекторов. После возведения этих коллекторов на данных территориях будут проложены канализационные сети, и сточные воды будут отводиться не через выгребные ямы, а через канализационную систему.

В то же время предусматривается, чтобы дождевые воды не поступали в канализационную систему, а направлялись непосредственно в море через специальные каналы. Это позволит как предотвратить перегрузку канализационной системы, так и поможет снизить экологические и санитарные проблемы.

-"Report": Сможет ли запрет на подведение водопровода к домам без документов предотвратить рост числа незаконно построенных домов?

– Такое правило было установление в 2024 году постановлением Кабинета министров №305. Это постановление касается не только водоснабжения, а охватывает в целом все коммунальные услуги. То есть подведение водопровода, электричества и газа к незаконным и не имеющим документов домам уже запрещено, и за нарушение этого правила предусмотрена даже уголовная ответственность.

Естественно, это в определенной мере приведет к снижению стимулирующих факторов. То есть люди будут понимать, что если построенный ими дом окажется без документов, то они не смогут получать ни воду, ни газ, ни электроэнергию. Это также может оказать влияние на решение о строительстве таких домов.

Однако, неверно думать, что проблема будет полностью решена только применением этой меры. Ожидать этого несколько наивно. Потому что здесь есть и такие вопросы, как Земельный кодекс, правила землепользования и выдача разрешений на строительство, и в этом процессе другие государственные органы также должны играть активную роль. По сути, именно потому, что эти механизмы не работали вовремя, мы сегодня сталкиваемся с этими последствиями.

Естественно, новое правило окажет определенное воздействие. Люди будут знать, что в эти дома не будут подведены вода, газ и электричество. Однако следует учитывать, что граждане могут найти и альтернативные пути. Например, привозить воду машиной или добывать ее из других источников.

Поэтому контроль не должен ограничиваться только коммунальными услугами. Другие органы также должны действовать скоординированно, и строительство незаконных построек вообще не должно допускаться. Думаю, что после этого решения по сравнению с предыдущими годами число новых незаконных построек сократится. Однако основная проблема связана с уже существующими, построенными и не имеющими документов домами, и их судьба также должна быть определенным образом решена.

-"Report": Одним из новых и интересных проектов в Государственной программе является процесс опреснения морской воды. Каким будет качество этой воды? Повлияет ли опреснение морской воды на экосистему?

- По этому поводу в обществе ведутся широкие обсуждения, и люди проявляют к этому большой интерес. Потому что в Азербайджане впервые реализуется подобный проект. Как вы знаете, в рамках государственно-частного партнерства с целью опреснения морской воды и ее использования в качестве питьевой воды уже начато строительство завода вблизи города Сумгайыт. Этот опреснительный завод будет производить 100 миллионов кубометров воды в год, что составляет примерно 25% воды, используемой в настоящее время в Баку. Это, по сути, очень большой показатель.

Следует отметить, что эта технология не нова в мире и широко используется. Даже существующие водоочистные сооружения работают по тому же принципу: вода пропускается через различные фильтры для очистки от загрязняющих веществ, затем хлорируется и проходит процесс биологической очистки, после чего подается как питьевая вода.

На опреснительных заводах используемые фильтры обладают более высокой точностью - их поры настолько малы, что отделяют не только загрязняющие вещества, но даже растворенные в воде соли. С технологической точки зрения процесс схож, однако здесь давление выше. Например, если обычные фильтры работают при давлении 30–40 атмосфер, то в процессе опреснения этот показатель может достигать 70 атмосфер, чтобы стало возможным отделение соли.

Эта технология широко распространена в мире и является одним из основных источников обеспечения питьевой водой, особенно в странах Ближнего Востока, в том числе на Аравийском полуострове. С точки зрения качества воды никаких проблем нет. Напротив, благодаря более плотной фильтрации в некоторых случаях получается более чистая вода. Затем в состав воды добавляются биологически необходимые минералы, и она доводится до пригодного для питья состояния. То есть с точки зрения безопасности и здоровья никаких недостатков нет, и в некоторых случаях вода может обладать даже более высоким качеством.

Что касается экологической стороны проекта, то, естественно, этому вопросу уделяется особое внимание. Проект управляется консорциумом в рамках государственно-частного партнерства и финансируется за счет кредитов. Все международные кредитные организации придают особое значение оценке воздействия на окружающую среду. В рамках этого проекта также были проведены соответствующие экологические оценки.

Влияние процесса возврата в море дополнительной соли, извлеченной из морской воды, на водную экосистему, биоразнообразие, флору и фауну было измерено, и установлено, что оно находится на минимальном уровне в рамках международных стандартов. Проект спроектирован и будет реализован в соответствии с экологическими требованиями, принятыми как международными экспертами, так и финансовыми институтами.

В итоге абсолютно безвредной технологии не существует, однако в данном проекте воздействие снижено до минимально возможного уровня и удерживается в пределах допустимых международных стандартов.

- "Хазар ТВ": Заур муаллим, раз уж мы заговорили о качестве, Государственное агентство водных ресурсов официально заявляет, что вода тестируется в лабораториях и обеспечивается высочайшее качество. Однако существуют вопросы, связанные с качеством труб. Как известно, состояние труб может влиять на качество воды. В то же время ненадлежащая очистка водяных резервуаров в новостройках также может негативно сказываться на качестве воды. Насколько неотложных мер требуют эти проблемы и какие меры предусматриваются в этом направлении? Как регулируется ситуация в отношении контроля за трубами и деятельности жилищно-строительных кооперативов (ЖСК)?

- Государственное агентство водных ресурсов отбирает химические и физические пробы из 12 источников, 35 водохранилищ и 49 пунктов вокруг Баку. Наряду с этим анализируются 5 микробиологических проб. Этот процесс проводится в соответствии с азербайджанскими стандартами, и обеспечивается полная безопасность и высокое качество воды, подаваемой в сеть.

Как вы отметили, другие проблемы могут возникать уже внутри сети или в резервуарах ЖСК. В рамках государственной программы мы предусмотрели не только канализационную систему, но и замену устаревших труб в водопроводной сети. Эти трубы будут поэтапно заменены на новые.

Однако одна из основных проблем связана с внутренними водяными резервуарами ЖСК. Как вы знаете, крупные водяные резервуары, расположенные в многоэтажных зданиях, используются для подачи воды на этажи. Согласно недавно принятому стандарту AZS 999, эти резервуары должны опорожняться и очищаться не менее одного раза в год.

В этом направлении в подчинении Государственного агентства водных ресурсов создана Служба государственного контроля за использованием и охраной воды. Этот орган совместно с другими соответствующими организациями и региональными водными службами осуществляет надзор за деятельностью ЖСК, проводит проверки и обеспечивает своевременное и правильное проведение очистительных работ.

В этой области уже достигнуты определенные результаты: во многих случаях составляются акты, подписываются протоколы и принимаются административные меры. Тем самым обеспечивается приведение деятельности ЖСК в соответствие с надлежащими стандартами.

Однако здесь вопрос касается не только Государственного агентства водных ресурсов или надзорной службы. Граждане, проживающие в новостройках, также должны быть заинтересованной стороной в этом процессе. Потому что это напрямую связано с качеством воды в зданиях, где они проживают.

Поэтому кооперативы, управляющие ЖСК, также должны быть активны в этом деле и контролировать очистку резервуаров в соответствии со стандартами. Если будут какие-либо несоответствия, граждане также могут сообщить нам, и мы немедленно вмешиваемся.

То есть мы оказываем поддержку и при необходимости обеспечиваем очистку сами. Для нас главный вопрос - не кем очищается резервуар, а то, чтобы он находился в чистом и безопасном состоянии.

- "Report": Предусматривается ли в столице разделение технической воды и питьевой воды?

- На самом деле это очень важный вопрос. Мы зачастую воспринимаем воду как простой ресурс, однако вода, забираемая из рек, подается в сеть после прохождения серьезных этапов очистки и только после этого становится пригодной для питья. Использование же этой воды для орошения, охлаждения или других технических целей не столь целесообразно.

В этом направлении у нас есть ряд пилотных проектов. Например, в поселке Говсаны имеется наша очистная установка. Ведутся работы по ее реабилитации, технико-экономическое обоснование уже завершено, и после обеспечения финансирования начнутся строительные работы. Здесь предусматривается повторное использование полученной воды в технических целях в промышленности и сельском хозяйстве. Это будет реализовано в качестве пилотного проекта.

Кроме того, данный подход учтен и в других планируемых 9 проектах очистных сооружений. То есть планируется направление воды, выходящей из этих сооружений, не только в качестве питьевой воды, но и для целей повторного использования.

Основной момент здесь заключается в том, что сеть технической воды и сеть питьевой воды должны быть полностью отделены друг от друга. Вопрос незаконных подключений, о котором мы упоминали ранее, актуален и здесь. Незаконное подключение означает как потерю воды, так и бесконтрольное использование. Однако, поскольку бесконтрольные подключения к сети технической воды могут создавать риск для здоровья, эти сети должны строиться на полностью отдельной инфраструктуре и использоваться исключительно по назначению. Это также один из наших основных планов.

- "Report": Когда это будет реализовано?

- В Говсанах проект начнется в этом году. В настоящее время ведутся проектные и подготовительные работы. Ориентировочно ввод в эксплуатацию предусмотрен в течение 1–2 лет. Направления использования этой воды также уже определены.

Основная цель - орошение сельскохозяйственных угодий, расположенных в восточной части Абшерона. Потому что водоснабжение этих территорий в настоящее время осуществляется за счет воды, подаваемой по каналу из водохранилища Тахтакерпю за пределы Абшерона. Однако направление очищенной воды в этом направлении позволит сэкономить те ресурсы.

Аналогичный подход будет применен и в других регионах. Например, в Сумгайыте существует промышленная зона. Действующее там очистное сооружение уже работает, и планируется его модернизация. Одновременно рядом с ним предусмотрено строительство нового очистного сооружения мощностью 100 тысяч кубометров в сутки.

В промышленной зоне вокруг Сумгайыта эта вода будет использоваться в качестве технической. Такой же подход будет применен и в Алятской экономической зоне. Там также ведется проектирование очистного сооружения, и планируется начало его строительства. На данной территории определены сферы, нуждающиеся в технической воде.

В целом все эти проекты будут реализовываться планомерно и поэтапно.

- "Хазар ТВ": На освобожденных от оккупации территориях имеются достаточно богатые водные источники. На этих территориях реализуются различные проекты, связанные с водоснабжением городов. Как обеспечивается подача воды как в центр, так и в регионы? В то же время предусмотрен ли какой-либо проект по обеспечению Баку питьевой водой, чтобы водные ресурсы освобожденных от оккупации территорий поддержали и Баку?

- Примерно 70% водных ресурсов Азербайджана поступает из трансграничных рек, а 30% составляют наши внутренние водные ресурсы. Большая часть этих 30% приходится именно на Карабахский регион. То есть Карабах считается одним из основных источников с точки зрения водных ресурсов (если не учитывать проект опреснения морской воды).

Как вы отметили, Суговушанское водохранилище выполняет функцию регулирующего водохранилища. Кроме того, существует Сарсангское водохранилище объемом 560 миллионов кубометров. В этом году начнется его ремонт. Потому что эти водные ресурсы долгое время использовались неправильно и неустойчиво.

После ремонтных работ эти водные ресурсы будут использоваться для орошения более 100 тысяч гектаров земельных угодий в Аранском регионе - в Агдаме, Барде, Агджабеди и других районах. Для этой цели Левотертерский канал уже построен, ведется проектирование Правотертерского канала, и его строительство будет начато.

Кроме того, реки Хакари и Баргушад также являются важными водными источниками. Строительство водохранилища на реке Баргушад уже начато, и там будет возведено водохранилище емкостью более 60 миллионов кубометров. На реке Забухчай уже построено и введено в эксплуатацию новое водохранилище емкостью 27 миллионов кубометров. Этот проект будет обслуживать орошение 12 тысяч гектаров посевных площадей.

В ближайшие годы предусмотрено также строительство нового водохранилища на реке Хакари. Это водохранилище емкостью примерно 90 миллионов кубометров будет в большей степени направлено на обеспечение питьевой водой. Потому что его водосборный бассейн полностью расположен на территории Азербайджана, и это качественная, чистая вода, формирующаяся за счет естественных осадков.

Эти водные ресурсы предусмотрено использовать как для обеспечения питьевой водой в процессе заселения Карабаха, так и в других регионах. В настоящее время также изучается возможность подачи воды из Хакари до Баку. Если технико-экономические обоснования окажутся подходящими, этот проект будет представлен правительству и в случае положительного решения будет реализован.

В то же время эти водохранилища внесут очень большой вклад в развитие сельского хозяйства в Карабахском регионе. В целом в Карабахе имеется более 140 тысяч гектаров посевных площадей, и их орошение будет обеспечено. Эти воды через реку Араз доходили до Мил-Муганской оросительной системы, однако теперь эти ресурсы могут управляться более эффективно и без потерь посредством канальных систем.

Ключевой вопрос здесь - переход на современные системы орошения. Потому что создание и подведение этих вод требует больших инвестиций. Поэтому важно эффективное использование каждой капли воды. Традиционные методы поверхностного орошения уже теряют свою эффективность.

Мы хотим, чтобы система орошения осуществлялась с применением современных технологий - капельного или кругового (пивотного) орошения. Это и сократит потери воды, и внесет серьезный вклад в повышение урожайности. Таким образом, вода будет доставляться непосредственно к корню растения, использоваться более эффективно, и в сельском хозяйстве будут достигнуты более высокие результаты.

- "Хазар ТВ": Каков уровень потерь воды в наших каналах? Существует множество каналов, на которых проводятся бетонные работы. Уложены бетонные облицовки, и это в определенной степени предотвращает потери. В целом, какие работы проводятся для снижения потерь воды в каналах?

- Да, потери воды в оросительных каналах высоки. В целом по системе орошения потери составляют около 50%. Это связано не только с каналами. В то же время сам метод поверхностного орошения также приводит к большим потерям.

Так, для орошения одного гектара территории, например, по зерновым культурам требуется 1000–1100 кубометров воды, однако для того, чтобы эта вода дошла до растений, иногда подается 2000–3000 кубометров воды. Эта вода, стекая по поверхности полей, вновь попадает в коллекторы, а оттуда доходит вплоть до моря. В результате общие потери превышают даже 50%.

Как вы отметили, решение этой проблемы должно осуществляться по двум основным направлениям: во-первых, совершенствование оросительных систем и переход на современные методы орошения, во-вторых, бетонирование каналов или переход на закрытые системы водоподачи. В этом направлении уже ведутся серьезные работы.

Например, начаты работы на Ширванском оросительном канале, и завершение этого проекта планируется на 2027 год. Это будет крупнейший оросительный канал Азербайджана. Его протяженность составит более 170 километров, а пропускная способность - до 180 кубометров в секунду. То есть станет возможной подача воды в объеме, составляющем примерно половину забора из реки Кура, и эта вода будет доставлена до конечной точки без потерь, без просачивания.

Этот проект позволит не только сократить потери, но и за счет сэкономленной воды орошать более обширные территории. В результате через Ширванский оросительный канал будет орошаться более 200 тысяч гектаров.

Наряду с этим продолжается проект реализации Карабахского оросительного канала. В настоящее время ведутся переговоры с финансовыми институтами относительно его реконструкции. Предусматривается также восстановление Карабахского канала, простирающегося от Мингечевира до реки Араз.

- "Хазар ТВ": Заур муаллим, во время дождей в социальных сетях часто высказывается мнение о том, что сбор дождевой воды и ее последующее использование могут предотвратить дефицит воды. Сокращение снежного покрова в горах и отступление ледников также являются факторами, напрямую влияющими на водные источники. Насколько же эффективен сбор и последующее использование дождевой воды?

- Для сбора дождевой воды в первую очередь необходима соответствующая инфраструктура для накопления. В некоторых районах существующие водохранилища наполняются не только талыми водами, но и паводковыми водами, образующимися в результате дождей. То есть дождевые воды также направляются в эти водохранилища через определенные реки и накапливаются.

Однако на Абшеронском полуострове ситуация несколько иная. Здесь ранее существовало более 300 озер, и эти естественные озера были основными местами накопления дождевых вод. Но со временем часть этой системы изменилась, и в некоторых местах наблюдаются случаи смешения с солеными водами. Поэтому к каждой территории необходимо подходить индивидуально.

В некоторых местах, например, на территориях озеленения, возможно установить небольшие резервуары для сбора и использования дождевой воды исключительно для данного парка или зеленой зоны. В этом направлении также реализуются определенные проекты.

В Баку и других регионах существуют пилотные проекты, связанные с использованием подземных вод и вод, накопленных в результате дождей. Государственным агентством водных ресурсов и Министерством экологии и природных ресурсов эти воды собираются и используются для орошения, доставлясь либо по трубопроводам, либо транспортными средствами.

Однако сбор дождевой воды лишь в небольших объемах не дает серьезного эффекта в крупном масштабе. Это может повлиять скорее на локальные территории. Основные же наши водные ресурсы скапливаются в крупных водохранилищах. Например, объем Мингечевирского водохранилища составляет 15,7 миллиарда кубометров. Объем Джейранбатанского водохранилища составляет 186 миллионов кубометров, и оно питается водами, поступающими из водохранилища Тахтакерпю.

Представьте, что объем дождя, выпавшего только на Абшероне за два дня, может превысить 300 миллионов кубометров. Для сбора такого количества воды требуется инфраструктура соответствующего объема, что технически не везде возможно.

Поэтому сбор дождевых вод изучается на территориях, где это возможно, и поэтапно внедряется в местах, где они могут быть использованы.

- "Report": Большое спасибо, Заур муаллим, за подробные ответы на вопросы. Господин Президент практически в каждом своем выступлении особо отмечает роль медиа. Мы знаем, что у каждого учреждения есть свой план коммуникации с медиа. Мне интересно, какое послание вы хотели бы передать нашим коллегам относительно проводимой в настоящее время работы, чтобы и ваша работа была легче, и деятельность представителей медиа была более эффективной?

- В вашем первом вопросе я подчеркнул один момент: во время этих событий благодаря тесному сотрудничеству с рядом государственных структур - я называл их - нам удалось добиться многого. Взаимная поддержка и координация, проявленные в те два-три дня, предотвратили множество последствий. Это также показывает, что, действуя сообща, мы можем достичь более значительных результатов.

Я считаю, что мы должны думать об этом не только в рамках государственных структур, частных компаний, медиапорталов или новостных каналов, а в целом как общество. Просвещение граждан, безусловно, в основном осуществляется через медиа. Я считаю, что медиа оказывает нам очень большую поддержку в этом процессе - как в освещении событий, так и в оперативной передаче информации. Эта информация доходит и до нас, и на основании нее мы можем своевременно вмешиваться.

Однако здесь недостаточно только показать проблему. В то же время важно показать, как она решается. Я думаю, что сегодняшнее интервью очень важно и в этом отношении - посредством заданных вопросов и разъяснений людям проясняются многие вопросы, предоставляется информация о проводимых работах и планах. И это может быть донесено до широкой аудитории.

Это помогает людям как проявлять больше терпения, так и поддерживать процессы. То есть люди знакомятся не только с существованием проблемы, но и с работой, проводимой в направлении ее решения.

Когда мы работаем сообща, мы признаем существование проблемы, но в то же время все мы должны действовать плечом к плечу для ее решения. И медиа здесь играет большую роль.